Reddit apresenta prospecto para realizar IPO na Bolsa de Nova York

A companhia de mídia social Reddit apresentou seu prospecto para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações, segundo documentação apresentada à Securities and Exchange Commission. Ela disse que solicitou listar seus papéis na New York Stock Exchange (Nyse), sob o símbolo RDDT.

A empresa, fundada em 2005, ainda não detalhou quantas ações emitirá, nem seu preço. Em 2023, ela teve prejuízo líquido de US$ 90,8 milhões, ou US$ 1,54 por ação. Em 2022, o prejuízo foi de US$ 158,6 milhões, ou US$ 2,77 por ação.

Por outro lado, em 2023 a Reddit teve crescimento de 21% na receita em todo o ano, a US$ 804 milhões, com gastos maiores, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing.

