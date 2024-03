Reddit anuncia detalhes de IPO, com meta de atingir valor de mercado de até US$ 6,4 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 11:21 Para compartilhar:

O Reddit divulgou detalhes de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações, com o objetivo de atingir valor de mercado de até US$ 6,4 bilhões. O agregador social de notícias norte-americano disse nesta segunda-feira, 11, que irá emitir 22 milhões de ações ordinárias de classe A, a um preço unitário de US$ 31 a US$ 34, com a expectativa de levantar até US$ 748 milhões.

A empresa espera obter recursos líquidos em torno de US$ 450,9 milhões com o IPO, considerando-se um valor presumido de US$ 32,50 por ação.

Os recursos serão utilizados para capital de giro e outras despesas, assim como para aquisições ou investimentos em tecnologias, ativos ou propriedade intelectual complementares.

Os detalhes do IPO vieram menos de três semanas depois de o Reddit solicitar a listagem de ações na New York Stock Exchange (Nyse) sob o código de negociação RDDT. Fonte: Dow Jones Newswires.

