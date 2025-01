Redação do Enem: quais Estados tiveram melhores resultados? Quantos são os alunos ‘nota mil’?

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma forma de medir as habilidades de interpretação de texto e escrita dos candidatos. A nota da redação vale 20% da nota final dos estudantes. Em 2024, o tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, mantendo a tradição do exame de propor discussões sobre problemas sociais.

Entre os 26 Estados brasileiros e Distrito Federal, apenas 12 candidatos tiraram a nota máxima da redação, de 1.000 pontos.

Na edição anterior, quando os candidatos tiveram de escrever sobre “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, 60 estudantes obtiveram nota 1.000. Apesar do menor número de notas máximas, a proficiência média na redação na prova mais recente foi de 660 pontos, acima dos 645 de 2023.

Já na faixa de resultados entre 980 e 1.000 pontos, há 2.308 estudantes. Se incluídas as notas a partir de 950, esse total sobre para 31.913 candidatos.

Estados que tiveram a maior quantidade de notas entre 950 e 1.000 mil pontos no Enem:

– Minas Gerais: 4.397 notas entre 950 e 1.000

– São Paulo: 3.692 notas entre 950 e 1.000

– Rio de Janeiro: 2.728 notas entre 950 e 1.000

– Ceará: 2.398 notas entre 950 e 1.000

– Bahia: 2.099 notas entre 950 e 1.000

Vale lembrar que esses Estados estão entre os mais populosos do País e, consequentemente, há mais alunos prestando a prova – a exceção é o Ceará, que tradicionalmente coleciona bons desempenhos nos vestibulares. Essa classificação não leva em conta a proporção de notas por candidatos que prestaram a prova no Estado.

Já os Estados que tiveram redações com nota 1.000 são: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo – cada um deles com apenas uma nota 1.000, exceto Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tiveram dois candidatos gabaritando a redação.

A redação do Enem é avaliada conforme as seguintes competências: compreensão da proposta de redação, demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto, domínio da norma padrão da Língua Portuguesa, elaboração de proposta de solução para o problema abordado, respeitando valores e considerando as diversidades socioculturais e seleção e organização das informações.

Cada um dos critérios concede um máximo de 200 pontos. Somando todos, chega-se ao total da nota da redação.

O Enem é principal porta de entrada para o ensino superior no País. Com o exame, é possível se inscrever em universidades públicas, privadas e até mesmo estrangeiras.