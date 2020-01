Red Bull Racing renova contrato com Verstappen até 2023

ROMA, 07 JAN (ANSA) – A Red Bull Racing (RBR) anunciou nesta terça-feira (7) a renovação do contrato do piloto Max Verstappen até a temporada de 2023.

O holandês de 22 anos está na equipe austríaca desde 2016 e soma oito vitórias na Fórmula 1. Verstappen assumiu a liderança do time após a ida do australiano Daniel Ricciardo para a Renault.

“Estou realmente feliz por ter estendido a minha parceria com o time. A Red Bull acreditou em mim e me deu a oportunidade de começar na Fórmula 1, algo pelo que sempre fui grato. A chegada da Honda e o progresso dos últimos 12 meses dão ainda mais motivação e crença de que podemos vencer juntos. Respeito a maneira como a Red Bull e a Honda trabalham juntas, todo mundo está fazendo o que pode para sermos bem sucedidos. Quero vencer com a Red Bull e a meta, claro, é lutar pelo título juntos”, escreveu o holandês.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, comemorou a renovação de Verstappen.

“É uma notícia fantástica para o time estender o nosso acordo com Max até a temporada de 2023. Com o desafio da mudança do regulamento de 2021 no horizonte, a continuidade no máximo de áreas possíveis é chave. Max já provou o quanto é um trunfo para a equipe. E ele verdadeiramente acredita na parceria que forjamos com a Honda, nossa fornecedora de motores, e nós estamos encantados em prolongar nossa parceria com ele”, explicou Horner.

A temporada de 2019 foi a melhor da carreira de Verstappen. O holandês terminou na terceira colocação na classificação geral, somando 278 pontos. O piloto ainda venceu três corridas.(ANSA)