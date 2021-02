Red Bull Racing lança carro para temporada de 2021 da F1

SÃO PAULO, 23 FEV (ANSA) – A Red Bull Racing, vice-campeã do mundial de 2020, mostrou nesta terça-feira (23) seu monoposto para a temporada de 2021 da Fórmula 1. O novo RB16B será guiado pelos pilotos Max Verstappen e Sergio Pérez.

O nome do modelo é uma referência para as peças que a RBR aproveitou do RB16, o carro da temporada passada, já que o regulamento de 2021 permite apenas mudanças na traseira e no assoalho.

O objetivo da RBR para 2021 é superar a Mercedes e voltar a conquistar um mundial depois de quase uma década. A equipe foi vice-campeã nas edições de 2014, 2016 e 2020, além de terceira colocada em 2017, 2018 e 2019.

O mexicano Pérez, que fez uma excelente temporada de 2020 pela Racing Point, é a grande novidade da RBR. O time buscou no mercado um novo piloto pela primeira vez desde 2017, ao invés de apostar em algum jovem do seu programa de desenvolvimento.

Com o tailandês Alexander Albon, que foi substituído por Pérez, e o holandês Verstappen, a Red Bull Racing somou 319 pontos em 2020. A equipe finalizou a temporada com vitórias nos Grandes Prêmios dos 70 anos da F1 e de Abu Dhabi, ambas conquistadas com Verstappen. (ANSA).

