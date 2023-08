‘Red Bull FrancaMente’: evento celebra 50 anos da cultura Hip Hop com campeonato de batalha de rimas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 4:13 Compartilhe

A cada ano descobrindo novos talentos do rap nacional, o Red Bull FrancaMente chega à sua quarta edição em agosto de 2023, mês que celebra 50 anos do Hip Hop. O evento é a versão brasileira do “Red Bull Batalla”, que acontece em países de língua espanhola e reúne MCs para batalhas de rimas de tirar o fôlego.

Nesta edição, que se estende até setembro, os participantes selecionados para as seletivas já foram avaliados por um júri composto por grandes nomes do rap nacional. Das seletivas de Salvador (BA) — que acontece em 19/8 — , São Paulo (SP) — em 26/8 — e Belo Horizonte (MG) — em 16/9 — sairão nove finalistas para disputar a Final Nacional, em São Paulo, em 30/9.

Na competição, os critérios de avaliação variam entre conteúdo, técnica, musicalidade, performance e mais. A lista completa dos selecionados pode ser encontrada no portal oficial do evento.

Os finalistas competirão ao lado dos três finalistas da edição de 2022 e mais quatro convidados, chamados de “Wildcards”. As seletivas e a final terão transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Red Bull FrancaMente.

SERVIÇO

Red Bull FrancaMente

Seletiva em Salvador (BA): 19/8

Seletiva em São Paulo (SP): 26/8

Seletiva em Belo Horizonte (MG): 16/9

Final Nacional, em SP: 30/9

