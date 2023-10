Red Bull exibe pintura ‘festiva’ para GP dos EUA de F-1 após competição entre fãs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 10:27 Para compartilhar:

A Red Bull vai voltar a exibir uma pintura diferente em seu carro na atual temporada da Fórmula 1. A equipe campeã do Mundial de Construtores e do Mundial de Pilotos deste ano terá referências à bandeira do Texas para a corrida a ser disputada em Austin no GP dos Estados Unidos, no fim de semana.

Será a segunda vez no ano que o time austríaco terá uma pintura diferente. Novamente, será numa corrida americana. Não se trata de coincidência. No início do ano, a Red Bull criou um desafio para os seus fãs para criarem pinturas alternativas para o monoposto para cada uma das três corridas a serem disputadas em solo americano em 2023.

A primeira aconteceu em Miami, no mês de maio. E a terceira está marcada para novembro, em Las Vegas. Esta terceira pintura ainda não foi revelada. A segunda, a ter sua estreia nesta sexta-feira, traz diversas estrelas nas cores azul, branca e vermelha, que também aparecem em linhas que atravessam o carro da asa dianteira até a traseira.

A pintura, que estará nos carros de Max Verstappen e Sergio Pérez, foi desenhada pelo argentino Franco Cavallone. “Eu sou um designer gráfico freelancer e isto é a coisa mais empolgante que eu já desenhei”, afirmou o profissional, que viajou para acompanhar a corrida in loco. “Isso é como um sonho que está acontecendo para mim: ver o meu desenho no carro será o melhor dia de todos. Mal posso esperar para vê-lo na pista.”

De acordo com a Red Bull, mais de 2 mil pinturas foram enviadas para a competição. Todas foram analisadas individualmente pela equipe que as colocou em votação. Quase 25 mil fãs votaram no desafio.

“É muito empolgante ver esta competição única liderada por fãs ganhar vida e coincidir com o crescimento da Fórmula 1 e de nossos fãs nos EUA”, disse o chefe da Red Bull, Christian Horner. “Acho que Franco fez um excelente trabalho e o carro parece incrível, mostrando as cores e a cultura texana.”

