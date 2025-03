Red Bull dá segurança a Tsunoda e promete mantê-lo como 2º piloto até o fim da temporada de F-1

A Red Bull confirmou que Yuki Tsunoda permanecerá como segundo piloto da equipe até o final da temporada 2025 da Fórmula 1, encerrando a possibilidade de uma nova mudança no assento ao lado de Max Verstappen durante o ano caso o japonês não corresponda às expectativas. A garantia foi dada por Helmut Marko, consultor do time. Com isso, o japonês terá 22 corridas para provar o seu valor e não ter o mesmo destino de seu antecessor, Liam Lawson, que retornou para a Racing Bulls.

Em declaração à BBC Radio 5 Live, Marko reforçou a confiança em Tsunoda para ocupar o segundo assento. “Até o fim da temporada. Acreditamos que ele pode fazer o trabalho”, afirmou o dirigente, destacando o avanço do piloto japonês em relação aos anos anteriores.

Tsunoda, que está em sua quinta temporada na Fórmula 1, foi elogiado pela evolução em seu desempenho e pela maturidade adquirida. “É estranho, após quatro anos, agora no quinto, ele tem uma personalidade ainda mais forte, confiante, e fez duas boas corridas. Só não foi melhor porque a estratégia da Racing Bulls não funcionou. Neste caso, a experiência de um carro muito difícil é algo que vai ajudar”, explicou Marko.

A decisão de manter Tsunoda até o final do ano surge em um contexto em que o segundo assento da Red Bull tem sido um ponto de incerteza. Em 2024, o desempenho abaixo do esperado de Sergio Pérez foi considerado um dos fatores que impediram a equipe de conquistar o título do Mundial de Construtores, apesar do domínio de Verstappen.

Sobre Liam Lawson, que perdeu a vaga na equipe principal, Marko destacou que o neozelandês terá a oportunidade de se recuperar na Racing Bulls. “Ele volta à Racing Bulls, que tem um carro capaz de andar no top-10 na classificação e na corrida. O desempenho dele infelizmente não foi bom o bastante, e isso vem de autoconfiança. Estávamos preocupados que a confiança dele fosse tão danificada que não conseguiríamos fazer recuperar o desempenho normal”, afirmou o consultor.

A Racing Bulls, embora tenha um carro competitivo, enfrenta dificuldades com o modelo RB21. Segundo Marko, “o RB21 não é o carro mais veloz, mas é muito difícil de guiar. Max pode lidar com ele, mas Liam, não”. O retorno de Lawson à equipe secundária visa permitir que ele recupere seu ritmo e confiança para futuras oportunidades.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, entre os dias 4 e 6 de abril. O evento marcará a terceira corrida da temporada 2025 e será uma oportunidade para Tsunoda competir em casa como piloto titular da Red Bull.