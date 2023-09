Red Bull busca título de construtores no ‘perigoso’ traçado de Singapura

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 14:45 Compartilhe

A Red Bull tem a primeira chance de ganhar um segundo título consecutivo no campeonato de construtores na Fórmula 1 neste fim de semana, em Singapura, no “perigoso” circuito de rua de Marina Bay, palco da 15ª etapa da temporada.

Para isso, a equipe precisa que o holandês Max Verstappen, líder absoluto do campeonato de pilotos, e o mexicano Sergio Pérez, vice-líder, terminem nas duas primeiras posições o Grande Prêmio de Singapura, que será disputado no domingo.

Além disso, a Mercedes, segunda colocada no campeonato de construtores, só pode marcar um ponto no máximo, o que ainda obrigaria Verstappen ou Pérez a conquistarem o ponto extra com a volta mais rápida da corrida, além da dobradinha.

Para a Red Bull, a tarefa pode não ser tão complicada, já que a equipe venceu todas as corridas até aqui na temporada.

No último GP, na Itália (3 de setembro), Verstappen foi o primeiro e Pérez chegou em segundo. Mas as chances de título em Singapura não são tão grandes, já que a Mercedes, dos pilotos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, marcou pelo menos oito pontos em todas as corridas da temporada.

– Fim da hegemonia de Verstappen? –

Enquanto Pérez venceu em Marina Bay no ano passado, Verstappen, cuja primeira chance de garantir o título do campeonato de pilotos pode ser no GP do Japão (24 de setembro), tem como melhor resultado em Singapura um terceiro lugar.

“É um dos [circuitos] mais difíceis do calendário”, ressaltou o chefe da Red Bull, Christian Horner. “Vimos até que ponto pode ser perigoso”.

Em 2022, Verstappen foi obrigado a passar pelos boxes para trocar seus pneus, danificados devido a uma frenagem brusca inesperada, e acabou chegando em sétimo.

Pelo retrospecto, o holandês, atual bicampeão mundial, pode ter encerrada neste fim de semana sua série de dez vitórias consecutivas – recorde absoluto na F1.

“Singapura será, provavelmente, o fim de semana mais difícil das corridas restantes (…), já que o pelotão é geralmente muito apertado, sem falar do calor e da umidade”, explicou Verstappen. Além disso, como no ano passado, a chuva pode novamente estragar sua festa.

– Traçado modificado –

Os pilotos também terão que assimilar as novidades do traçado de Marina Bay, encurtado e modificado em função de obras, passando de 23 para 19 curvas, com uma reta mais longa após a retirada de chicanes no terceiro setor.

“A volta será muito mais rápida do que antes”, previu o francês Pierre Gasly (Alpine).

Emoção à vista para o campeonato? Atrás da Red Bull, Mercedes, Ferrari e Aston Martin estão separadas por apenas 56 pontos.

A Ferrari aproveitou o excelente fim de semana em Monza, com Carlos Sainz chegando em terceiro e Charles Leclerc em quarto, para retomar a terceira posição da Aston Martin.

Em Singapura ou em outro circuito, “é difícil prever o que vai acontecer nos fins de semana restantes”, analisou o chefe da Mercedes, Toto Wolff.





hdy/cpb/psr/cb/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias