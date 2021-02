Red Bull Bragantino x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h, no Nabi Abi Chedid, pela 1ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021. Timão vem desfalcado, enquanto RB vem embalado do Brasileiro

Neste domingo, às 18h, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam pela 1ª rodada da fase de grupos do Paulistão-2021, no Nabi Abi Chedid. Enquanto o RB vem embalado de sua campanha no Brasileirão, o Timão vem com muitas dificuldades para a estreia, repleto de desfalques e indefinições no elenco.

Com Claudinho, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Bragantino vai a campo com a mesma base que terminou a competição nacional e em franca ascensão no futebol do país. É possível que o técnico Maurício Barbieri poupe alguns jogadores para este primeiro compromisso, mas não há desfalques.

Diferentemente do que acontece com o Corinthians, que passa por uma reformulação de elenco em meio ao início do Paulistão. Além disso, sofre com seis desfalques: Vitinho, com Covid-19, Fagner e Luan, em tratamento, Otero e Jô com dores, e Fábio Santos desgastado, são baixas para Vagner Mancini, que pelo menos contará com o retorno de Gustavo Silva, que deve ser titular.

Veja todas as informações da partida:

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Horário: 28/2/2021, às 18h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines Back

VAR: José Claudio Rocha Filho

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ricardo Ryller, Raul e Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques: –

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo (Ramiro); Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Vitinho (Covid-19), Fagner (estiramento na coxa direita), Luan (tendinite no joelho), Jô e Otero (dores na coxa) e Fábio Santos (desgaste).

