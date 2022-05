Red Bull Bragantino x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão vale a liderança da competição nacional





Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo (8) pela liderança do Campeonato Brasileiro.

O Timão é o líder da competição, com nove pontos, enquanto o Massa Bruta caiu para a terceira posição, com a vitória do América-MG sobre o Atlético-MG, neste sábado (7), mas tem oito pontos e pode terminarar a quinta rodada na ponta da tabela.

Do lado corintiano, o Departamento Médico está cheio, principalmente após o atacante Jô sentir dores no joelho esquerdo na véspera do confronto. Fagner, João Pedro, Luan, Paulinho e Ruan Oliveira também são desfalques.

Do lado da equipe de Bragança, o técnico Maurício Barbieri é baixa, diagnosticado com Covid-19, e o ex-volante do Timão, Maldonado, é quem comandará a equipe na beirada do campo.

Além do treinador, o meia Hyoran e o atacante Helinho são baixas, com problemas na coxa.

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 5ª RODADA

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 07 de maio de 2022, às 18h

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Onde assistir: Premiere (para todo o Brasil); tempo real do LANCE!; e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Sorriso, Artur e Ytalo. Técnico: Maldonado.



Desfalques: Hyoran e Helinho (problemas na coxa); Maurício Barbieri (covid-19); Ramon (suspenso)

Pendurados: Cleiton, Aderlan e Leo Realpe

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos; João Victor (Raul Gustavo), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Willian, Júnior Moraes e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

Desfalques: Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (lesão muscular na coxa direita); Paulinho (ruptura de ligamento do joelho esuerdo); Luan (dores no quadril esquerdo); Ruan Oliveira (transição física); Jô (dores no joelho esquerdo)

Pendurados: Roni

