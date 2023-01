Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 14/01/2023 - 18:30 Compartilhe





O Corinthians entra em campo na tarde deste domingo (15), às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O confronto será no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O duelo colocará frente a frente dois técnicos estreantes por seus clubes. Pelos mandantes, o português Pedro Caixinha, enquanto Fernando Lázaro fará seu primeiro jogo comandando o Timão.

Yuri Alberto, comprado em definitivo pelo Corinthians na última semana, não estará em campo na estreia da equipe devido a dores no tornozelo. Ele ainda não foi inscrito no Paulistão.

O Alvinegro está no Grupo C ao lado de Ferroviária, Ituano e São Bento. O Massa Bruta, por sua vez, está no Grupo A, com Santos, Botafogo e Inter de Limeira.

Confira as informações do duelo:



Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 15de janeiro, às 16h

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Amanda Pinto Matias

VAR: Thiago Duarte Peixoto

​Onde assistir: Paulistão Play, Premiere, Record TV e Tempo Real do LANCE!

RED BULL BRAGANTINO:



Ainda não há informações sobre a provável escalação do Massa Bruta.

CORINTHIANS:

​​

Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon e Du Queiroz; Giuliano, Júnior Moraes e Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

Desfalques: Paulinho (transição física), Adson (suspenso), Romero (questões burocráticas), Yuri Alberto (dores no tornozelo), Gustavo Mosquito (cirurgia de joelho) e Renato Augusto (programação especial).





