Red Bull Bragantino visita Goiás para esquecer fracasso na Libertadores

O Red Bull Bragantino quer mostrar que o fracasso na Copa Libertadores já faz parte do passado e dar a volta por cima no Brasileirão. Neste sábado, o time vai até Goiânia (GO) enfrentar o Goiás, a partir das 16h30, na Serrinha, pela oitava rodada.

Os dois times realizam campanhas parecidas no Brasileirão. O Red Bull Bragantino amarga um jejum de três jogos e é o 13º colocado, com nove pontos, um a mais que o Goiás, que está em 15º lugar. Quem tropeçar corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.





Em busca da reabilitação depois da derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Rio de Janeiro (RJ), o Goiás vai ter mudanças no time titular. O centroavante Pedro Raul recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para Nicolas, que é o artilheiro do clube na temporada com dez gols.

O técnico Jair Ventura, porém, vai mexer em outras posições. Liberados pelo departamento médico, os zagueiros Reinaldo e Sidnei formam o trio defensivo com Caetano. Na ala esquerda, o atacante Dadá Delmonte deve aparecer no lugar de Danilo Barcelos. Com isso, o volante Matheus Sales entraria no meio-campo

O principal objetivo do técnico Maurício Barbieri nos últimos dias foi recuperar o psicológico dos jogadores depois da frustração na Libertadores. A derrota para o Nacional-URU, por 3 a 0, na última terça-feira, fez o Red Bull Bragantino terminar na lanterna do Grupo C, não conseguindo sequer a classificação às oitavas de final da Sul-Americana.

Com as atenções voltadas para o Brasileirão, Barbieri tem problemas para escalar o Red Bull Bragantino neste sábado. O lateral-direito Aderlan segue afastado após testar positivo para a covid-19, o zagueiro Léo Ortiz está com a seleção brasileira, o lateral-esquerdo Ramon cumpre suspensão e o zagueiro Léo Realpe e o atacante Ytalo estão lesionados, assim como Emiliano Martínez, Hyoran e Carlos Eduardo.

Por outro lado, o treinador tem os retornos do lateral-esquerdo Luan Cândido e do volante Raul, recuperados de covid-19. O atacante Gabriel Novaes é outra opção depois de desfalcar o Red Bull Bragantino por conta de dores no púbis.