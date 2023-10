Red Bull Bragantino vira sobre reservas do Palmeiras e assume vice-liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 20:38 Compartilhe

De olho no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores com o Boca Juniors, o Palmeiras entrou em campo neste domingo com um time inteiramente reserva e foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time alviverde perdeu a chance de encostar no Botafogo, líder isolado do Brasileirão, e viu a equipe de Bragança paulista assumir a segunda posição, com 45 pontos.

Endrick fez o gol do Palmeiras, enquanto Eduardo Sasha, de pênalti, e Eric Ramires, garantiram a vitória de virada para os donos da casa.

A derrota faz o Palmeiras cair para a quarta colocação, estacionando nos 44 pontos e ficando a sete de distância do líder Botafogo, que joga nesta segunda-feira e pode ampliar para 10 a diferença para a equipe alviverde.

O duelo com o Boca acontece na quinta-feira, no Allianz Parque, às 21h30. Uma vitória simples garante a equipe brasileira na decisão. No domingo que vem, os comandados do técnico Abel Ferreira disputarão o clássico com o Santos, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Já o Bragantino vai encarar o Athletico-PR, fora de casa, na próxima rodada.

O Palmeiras começou a partida sofrendo pressão do Bragantino, que marcava forte no campo de ataque e criou chances importantes, com Eduardo Sasha acertando a trave de Marcelo Lomba, e Lucas Evangelista perdendo gol na pequena área. A marcação alta do time de Bragança deixava espaços e Jhon Jhon precisou de uma oportunidade para dar lindo passe para Endrick, que arrancou livre e driblou o goleiro Cleiton para abrir o placar, aos 9 minutos.

À frente do marcador, a equipe de Abel Ferreira se encheu de confiança e equilibrou a partida, criando oportunidades e acertando a trave por duas vezes, com Luis Guilherme e Breno Lopes. Bem postado na defesa, o Palmeiras explorou o contra-ataques e deu poucos espaços para o adversário. Aos poucos, o Bragantino viu as oportunidades diminuírem e, nas vezes que chegava com perigo, pecou em erros individuais.

A tônica do primeiro tempo se repetiu na etapa final. O Palmeiras se manteve fechado, saindo para o ataque apenas quando encontravas bons espaços na defesa adversária. O Bragantino ocupou o setor ofensivo, mas encontrou dificuldades de furar o bloqueio alviverde. Em uma das chegadas de perigo dos donos da casa, Richard Rios desviou cruzamento com o braço e o árbitro Wagner Magalhães assinalou pênalti. Eduardo Sasha soltou uma bomba da marca da cal e deixou tudo igual, aos 15 minutos do segundo tempo.

Após o empate, o técnico Pedro Caixinha mexeu e deixou o Bragantino ainda mais ofensivo, com o time pressionando bastante o Palmeiras. Abel Ferreira recorreu aos jovens do banco, como Ian, Kevin e Kauan Santos, para oxigenar a equipe, e Jailson, para reforçar a marcação. O time alviverde teve poucas chances de voltar a ficar à frente do marcador, mas suportou bem a pressão até os 44, quando Eric Ramires completou desvio na pequena área e garantiu a vitória para o time do interior por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Jadsom Silva (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Helinho (Matheus Gonçalves), Eduardo Sasha (Gustavinho) e Vitinho (Bruninho). Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Gustavo Garcia, Luan, Naves e Vanderlan (Ian); Fabinho (Flaco López, Richard Ríos e Luis Guilherme (Kevin); Jhon Jhon, Breno Lopes (Kauan Santos) e Endrick (Jailson). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS – Endrick, aos 9 minutos do primeiro tempo. Eduardo Sasha (pênalti), aos 15, e Eric Ramires, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vanderlan e Luan (Palmeiras); Aderlan, Lucas Evangelista, Cleiton e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ-Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).





