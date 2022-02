Red Bull Bragantino vence o Novorizontino fora de casa pelo Campeonato Paulista Com a vitória, o Massa Bruta se isola ainda mais na liderança do Grupo D, enquanto o Tigre se afunda ainda mais na luta contra o rebaixamento

No estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino atropelou o Novorizontino pelo placar de 3 a 0. A vitória do Massa Bruta começou a ser construída na primeira etapa com o gol de Praxedes. O placar foi ampliado na segunda etapa com o gol de Luan Cândido e sacramentado com o gol contra de Willean Lepo.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Com a vitória, o Red Bull Bragantino se consolidou na liderança do Grupo D e somando 16 pontos na classificação. Já o Tigre tem apenas 2 pontos e está cada vez mais afundado na lanterna da classificação geral.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino visita o Corinthians, na Neo Química Arena, no bairro de Itaquera, em São Paulo. Já o Novorizontino enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Ambas as partidas serão disputadas no dia 27 de novembro.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

NOVORIZONTINO COMEÇA MELHOR E PERDE BOAS CHANCES

Jogando em casa, o Novorizontino fez prevalecer o mando de campo e começou a partida pressionando o Red Bull Bragantino. Das chances mais claras criadas pelo Tigre, a de Bruno Silva, os 11 minutos, foi a que chegou mais próximo de entrar, mas ele acabou desperdiçando.

RB BRAGANTINO MELHORA NO JOGO, CRIA CHANCES E ABRE O PLACAR

Após superar a pressão do Tigre no início do jogo, o Massa Bruta foi melhorando com o passar do tempo e criando oportunidades de gol. Giovanni, goleiro do Novorizontino, até chegou a salvar sua equipe na segunda metade do primeiro tempo, no entanto, ele não conseguiu evitar o gol de Praxedes, que saiu na reta final da etapa inicial.

Aos 37 minutos, a defesa do Novorizontino cometeu um enorme vacilo na saída de bola. O time do Red Bull Bragantino rouba a bola e após cruzamento na área, Praxedes acertou uma bela cabeçada para inaugurar o placar: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

MASSA BRUTA AVASSALADOR AUMENTAR O PLACAR

O Red Bull Bragantino voltou do intervalo a mil por hora e criou duas grandes chances nos dois primeiros minutos da etapa complementar. A primeira foi com Ytalo, que Giovanni espalmou para escanteio. Só que na cobrança de escanteio pelo lado direito, Luan Cândido foi mais esperto que todo mundo para marcar: 2 a 0.

UMA CHANCE PARA CADA LADO

O Red Bull Bragantino poderia ter marcado o terceiro gol dois minutos depois do segundo gol. Mas Giovanni fez uma defesaça e salvou o Novorizontino em finalização de Miguel. A reposta veio aos 17 minutos, mas a finalização de Rômulo parou em Cleiton.

MASSA BRUTA MATA O JOGO

Os dois times continuaram a criar boas oportunidades de gol. O Red Bull Bragantino, inclusive, chegou a acertar a trave do goleiro Giovanni. O Novorizontino também obrigou Cleiton a fazer defesas e chegou a ficar perto de diminuir o placar, mas o Massa Bruta conseguiu o gol que matou a partida.

Aos 40 minutos, em cobrança de escanteio, Hyoran bateu fechadinho, Willean Lepo foi tentar tirar e acabou desviando a bola para dentro do próprio patrimônio: 3 a 0 para o Red Brangantino e vitória assegurada.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais