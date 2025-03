Red Bull Bragantino vence na Copa do Brasil; Criciúma e Novorizontino avançam

Único time de Série A do Campeonato Brasileiro a entrar em campo nesta terça-feira pela segunda fase da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino sofreu, mas conquistou a classificação à terceira fase nos pênaltis, ao eliminar o São José-RS, por 4 x 2, depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Além do time paulista, Botafogo-PB, Criciúma e Novorizontino confirmaram favoritismo e também avançaram de fase.

Red Bull Bragantino, Criciúma e Novorizontino eliminaram São José-RS, Remo-PA e Operário VG-MT, respectivamente. Além deles, o Botafogo-PB também avançou, ao vencer o Concórdia-SC.

Com a classificação, o quarteto agora aguarda o sorteio da terceira fase, que contará com as entradas dos times da Libertadores, mais o campeão da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Além da vaga, os times embolsaram mais R$2.315.250,00.

Em casa, no Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino saiu na frente com cinco minutos de bola rolando, com Jhon Jhon. No início da segunda etapa, aos três, Lailson empatou para os gaúchos. Desesperado e desorganizado, o time paulista pecou e, assim como na primeira fase contra o Sousa-PB, a vaga foi decidida nos pênaltis.

Nas cobranças, o goleiro artilheiro do time gaúcho, Fábio Rampi isolou, e Sasha deixou o Red Bull Bragantino em vantagem. Fernando e Jhon Jhon mantiveram o 100% do time de Bragança Paulista. O goleiro Cleiton ainda pegou a terceira cobrança de Danielzinho e converteu a quarta e decisiva cobrança para carimbar a vaga.

Jogando no centro-oeste brasileiro, o Novorizontino conseguiu sua vaga inédita à terceira fase com gol relâmpago de Waguininho. Aos sete minutos, o atacante apareceu livre na segunda trave para completar para o gol vazio e garantir a classificação.

Rebaixado no Brasileiro, o Criciúma vai juntando os cacos e teve jogo duro diante do Remo. No Mangueirão, o time catarinense saiu na frente com Luciano Castán, mas Ytalo levou a igualdade para o intervalo. Na reta final, Popó decretou a vaga suada para o Criciúma.

Já o Botafogo eliminou o estreante Concórdia, sem sustos, com uma goleado por 4 a 0, no Almeidão. Gama, Guilherme Santos, Rodrigo Alves e o veterano Henrique Dourado foram os autores da classificação.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Operário VG-MT 0 x 1 Novorizontino-SP

Remo-PA 1 x 2 Criciúma-SC

Red Bull Bragantino-SP 1 (4) x (2) 1 São José-RS

Botafogo-PB 4 x 0 Concórdia-SC