Red Bull Bragantino vence Grêmio por 2 a 0 e cola no G-4 do Brasileiro

O Red Bull Bragantino fez bem o dever de casa ao vencer o duelo direto contra o Grêmio, por 2 a 0, nesta noite de quinta-feira no estádio Nabi Abi Chedid, no interior de São Paulo. A vitória nesta 23ª rodada fez o time paulista colar no G-4 quatro primeiros colocados – do Campeonato Brasileiro. João Pedro, contra, e Vitinho foram os autores dos gols, ambos no primeiro tempo.

Agora, o Red Bull Bragantino aparece em quinto lugar, com 39 pontos, empatado com Flamengo, porém com uma vitória a menos: – 11 a 10. O Grêmio também soma 39 pontos e é o terceiro com 12 vitórias ao todo e com um jogo a menos.

Atuando com a camisa de treino, em uma ação de marketing, o Red Bull Bragantino começou o duelo marcando a saída de bola do Grêmio. Sem deixar o adversário respirar e não dando espaço para Luis Suárez, o time paulista controlou o início da partida.

O domínio foi contemplado aos 19 minutos, com uma infelicidade de João Pedro. Vitinho evitou a saída e cruzou rasteiro. O lateral, deitado e com a barriga no chão, tentou cortar de cabeça, mas mandou contra o próprio patrimônio. Um gol bizarro.

Depois do gol, o jogo perdeu o brilho. Com muitos chutões e erros de passes, a partida foi caindo drasticamente de nível. O duelo voltou a pegar fogo na reta final. Suárez recebeu passe de Reinaldo e parou em Cleiton. Quem não desperdiçou foi Vitinho, que pegou o rebote de Grando e ampliou a vantagem paulista aos 45 minutos. Ainda deu tempo de Cleiton operar um milagre, defendendo com os pés, o chute à queima roupa de Reinaldo.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino voltou com a mesma postura de pressionar a saída de bola do adversária nos minutos iniciais. O time paulista administrava bem a partida até quando a forte chuva apareceu e fez o jogo ficar acelerado e com erros de passes. Com o campo encharcado, ambos abusaram do jogo aéreo e por pouco André não diminuiu para o Grêmio, mas cabeceou para fora.

Quando a chuva passou, e mostrou a boa drenagem do estádio, o jogo voltou a fluir melhor, e facilitou para o domínio do Red Bull Bragantino. Sabendo dosar a intensidade, o time paulista trocou passes e pouco sofreu sustos. Além disso, ainda teve dois gols anulados por impedimento, o que acabou não fazendo falta, com o Bragantino administrando o resultado até o apito final.

O Grêmio volta a campo na segunda-feira, no jogo atrasado da 15ª rodada contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Pela 24ª rodada, o time gaúcho encara o Palmeiras, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre (RS). O Red Bull Bragantino atua na terça-feira, às 21h30, contra o América-MG, na Arena Independência, em belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 GRÊMIO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Lucas Rafael (Luan Cândido), Léo Ortiz (Luan Patrick) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom Silva (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Helinho (Talisson), Vitinho e Eduardo Sasha (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

GRÊMIO – Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely (Bruno Alves), Kannemann e Reinaldo; Pepê (Iturbe), Carballo (Everton Galdino), Villasanti e Cristaldo (Ferreira); João Pedro Galvão (André) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – João Pedro (contra), aos 19 e Vitinho, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Eduardo Sasha, Matheus Fernandes e Helinho (Red Bull Bragantino); Villasanti, Ferreira e Kannemann(Grêmio).

ÁRBITRO – André Luiz Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 187.300,00.

PÚBLICO – 5.088 total.





LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

