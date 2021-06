Red Bull Bragantino vence Atlético-GO fora e se isola na liderança do Brasileirão

O Red Bull Bragantino abriu quatro pontos na liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sétima rodada.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 17 pontos, contra 13 de Athletico e Palmeiras, os seus dois principais perseguidores no momento. O Atlético, por sua vez, perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes e ficou em sétimo, com dez. O time goiano sofreu seu primeiro revés em casa na temporada.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades e de dois times concentrados no meio de campo. De olho nas primeiras colocações, o Atlético teve a iniciativa e criou o lance mais perigoso da etapa logo no minuto inicial. Natanael fez boa jogada pela esquerda e rolou para Marlon Freitas. Ele arriscou de fora da área e exigiu grande defesa do goleiro Cleiton.

Se Cleiton foi garantindo o empate, do outro lado, Fernando Miguel fez o mesmo. Ele segurou uma boa cabeçada de Léo Ortiz após cruzamento de Claudinho. O meia, inclusive, esteve muito bem marcado e pouco conseguiu criar, ainda mais com Artur apagado e Ytalo isolado sem ter uma chance sequer de estufar as redes do adversário.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. O jogo continuou muito estudado, com poucos lances de ataque. Tímido, o Red Bull Bragantino chegou em um chute da entrada da área de Helinho, defendido por Fernando Miguel. A resposta foi em uma cabeçada de Igor Cariús rente à trave.

Foi a partir do banco de reservas que o jogo ganhou emoção. Ambos os técnicos mexeram, mas as mudanças de Maurício Barbieri deram um melhor resultado. Em sua primeira jogada no jogo, Weverton foi acionado por Helinho. Ele avançou em velocidade e bateu forte para superar Fernando Miguel.

Eduardo Barroca tentou responder e colocou o time no ataque. O Atlético Goianiense foi para cima e teve uma grande oportunidade na bola parada. Ela ficou viva dentro da área do Bragantino até que Ytalo tirou em cima da linha para confirmar o triunfo da equipe visitante.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Ceará, na quinta-feira, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). No mesmo dia, às 19h, o Atlético visita seu xará, o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO-GO – Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão (Pablo Dyego), Marlon Freitas e Arthur Gomes (Baralhas); Janderson, Zé Roberto (Lucão) e Natanael (André Luís). Técnico: Eduardo Barroca.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Rafael Luiz (Weverton), Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Claudinho; Artur, Ytalo (Realpe) e Helinho (Cuello). Técnico: Maurício Barbieri.

GOL – Weverton, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – André Luis e Nathan Silva (Atlético-GO); Edimar e Weverton (Red Bull Bragantino).

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO

