Red Bull Bragantino tenta diante do Atlético-GO voltar a vencer no Brasileirão

Para reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo nesta quarta-feira, quando a partir das 21h30, joga pela 14ª rodada diante do Atlético-GO, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Com 19 pontos em 13 jogos, o time paulista aparece na nona colocação da tabela de classificação, dois atrás do São Paulo, primeiro time no G-6, zona classificatória à Copa Libertadores.

Do outro lado, o objetivo do Atlético-GO, em 17º lugar, é escapar da zona de rebaixamento. O time de Goiânia tem os mesmos 11 pontos do Vasco, primeiro fora do Z-4, que leva vantagem no número de vitórias: 3 a 2.

No retrospecto geral do confronto entre os clubes, quem leva vantagem é o time paulista. Em 20 jogos disputados, o Bragantino venceu 10, contra sete dos goianos e mais três empates. O último encontro aconteceu no Brasileirão de 2022, quando em Goiânia (GO), o Atlético venceu por 2 a 1.

Sob o comando de Pedro Caixinha, o Bragantino ainda tenta se firmar. Em 13 jogos, tem cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas, chegando para este jogo com uma sequência de dois jogos sem vitória. Perdeu para o Botafogo, por 2 a 1, no Rio, e empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, na última rodada.

Para se reabilitar, entretanto, o time paulista deve ter os retornos de Eduardo Sasha, Thiago Borbas, Eduardo, Vinicinho e Nacho Laquintana, que não enfrentaram o Cuiabá por questões físicas. Continuam fora o volante Matheus Fernandes, em transição do departamento médico, o meia Eric Ramires, suspenso, e o lateral Andrés Hurtado, na seleção do Equador.

A fase do Atlético dá ainda mais esperança ao Bragantino. Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, o time goiano venceu só uma vez, perdeu uma e empatou outras três, chegando com uma sequência de quatro jogos sem vitória e na zona de rebaixamento.

A situação dos bastidores também não é das melhores. Após a demissão de Jair Ventura, a direção ainda não contratou um substituto e vai para o duelo com Anderson Gomes como treinador interino.

A boa notícia é que o volante Baralhas, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, está à disposição e volta. No mais, a escalação deve ser a mesma.

Artilheiro da temporada, Luiz Fernando garantiu que o elenco está focado na vitória. “A gente vem conversando bastante. Estamos criando muito, mas está faltando detalhe, concentração, um capricho a mais para a gente sair vitorioso. Creio que a gente está trabalhando para isso e vamos fazer um grande jogo contra o Bragantino.”

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-GO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Shaylon e Alejo Cruz; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes (interino).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista (SP).