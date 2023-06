Red Bull Bragantino segura a euforia e promete mais pressão em cima do Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Ainda sob o clima de euforia pela grande vitória por 4 a 0 em cima do poderoso Flamengo, no meio de semana, o Red Bull Bragantino quer seguir fazendo bonito no Estádio Nabi Abi Chedid. Neste domingo, às 18h30, recebe o Goiás, em busca de mais um resultado positivo para seguir em alta na tabela. O visitante está fazendo de tudo para sair da zona de rebaixamento.

No início da rodada, o Red Bull Bragantino é nono colocado com 17 pontos. Já o Goiás, que até vem de vitória sob o Vasco, por 1 a 0, em São Januário, em um jogo cheio de tensão, está na zona de rebaixamento com 11 pontos em 11 jogos disputados.

O técnico Pedro Caixinha deve mandar o Red Bull Bragantino com força máxima, mesmo no meio de semana tendo uma ‘decisão’ pela Copa Sul-Americana contra o Tacuary-PAR, que vale a classificação às oitavas de final. O comandante entende a importância de um ter bom resultado neste momento de Brasileirão. “O mais importante é o próximo. Temos que sempre ir com o melhor 11. Tive a oportunidade de ver já como eles jogam. Ganharam do Vasco fora de casa. Não há tempo de preparar no campo, mas temos um grupo inteligente no entendimento do jogo. Dessa forma, vamos nos preparar. O mais importante é o jogo de domingo, que é o próximo. Dar uma resposta do nosso crescimento”, analisou o técnico português, que implantou uma filosofia de jogo ao time paulista, que marca na frente o tempo todo.

A principal novidade do Goiás será a estreia do técnico português Armando Evangelista, que apesar de já estar comandando o time, não pode estar à beira do gramado contra o Vasco, porque ainda não estava regularizado.

De qualquer forma, a base será a mesma que venceu o Vasco no meio de semana. Quem afirmou isso foi o auxiliar técnico Leandro Campos, o Leandrão. “Muita coisa funcionou contra o Vasco que temos que colocar em prática para a sequência deste Brasileirão. Suportamos bem e tivemos uma boa transição. O time vinha sofrendo com a transição defensiva, mas conseguimos fazer bem. Agora o foco é conseguir um outro bom resultado fora de casa.”

