Red Bull Bragantino pega o Cuiabá disposto a retornar ao G-6 do Brasileirão

Em busca de mais regularidade no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino visita o Cuiabá neste sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, precisando da vitória para retornar ao G-6. A partida abre a 13ª rodada.

A derrota para o Botafogo, por 2 a 1, no Rio de Janeiro, fez o Red Bull Bragantino cair para o oitavo lugar, com 18 pontos, a apenas um do sexto colocado, o Atletico-PR. Na 14ª colocação, o Cuiabá tem 12 pontos e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se perder a invencibilidade de quatro jogos.

Apesar da boa atuação no empate com o Corinthians, por 1 a 1, na Neo Química Arena, o Cuiabá vai ter mudanças. Afinal, o zagueiro Alan Empereur e o atacante Clayson receberam o terceiro cartão amarelo. Bruno Alves e André Luis aparecem como prováveis substitutos.

O meia Max segue no departamento médico devido a uma lesão na panturrilha esquerda. Contra o Corinthians, o técnico Petit apostou em Filipe Augusto, que pode perder a vaga para Fernando Sobral.

Para se reabilitar, o Red Bull Bragantino deve ter o retorno de Cleiton e Eduardo Sasha, que não enfrentaram o Botafogo por questões físicas. O goleiro teve uma virose e o atacante sentiu dores no pé.

O técnico Pedro Caixinha também espera contar com o volante Matheus Fernandes, desfalque nas últimas duas partidas devido a dores na coxa direita. Reforço certo é o atacante Henry Mosquera, que cumpriu suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X RED BULL BRAGANTINO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto, Lucas Mineiro e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).