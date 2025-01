Red Bull Bragantino oficializa contratação de Isidro Pitta; Alerrandro retorna do Vitória

O Red Bull Bragantino anunciou nesta sexta-feira (03) a contratação do atacante Isidro Pitta, de 25 anos, contratado junto ao Cuiabá, por 4,5 milhões de euros, correspondente a pouco mais de R$ 29 milhões, por 70% de seus direitos econômicos.

O vínculo assinado com o atacante da seleção paraguaia é válido até dezembro de 2028. Ele deixa o Dourado após duas temporadas, com 33 gols e dez assistências marcadas em 108 jogos.

“É um passo muito importante na minha carreira. Estou muito feliz por vestir esta camisa e agradecido pela confiança. Espero retribuir dentro de campo. Chego a um time de grande expressão e quero estar à altura dos desafios para alcançarmos todos os objetivos. Que 2025 seja um ano abençoado, tanto profissional quanto pessoalmente”, disse Pitta.

O atacante vinha sendo assediado por outros clubes no mercado desde a reta final da temporada, como Fluminense e Bahia, e seguirá na elite do futebol brasileiro em 2025. O Palmeiras também estava de olho no atacante e chegou a pedir informações para o zagueiro Gustavo Gómez. Pitta já havia acertado com o Bragantino durante o mês de dezembro.

Formado no Cerro Porteño, do Paraguai, passou por outros clubes do país, além de Alvarenga, de Portugal, e Huesca, da Espanha, antes de desembarcar no Brasil em 2022, quando defendeu o Juventude.

ALERRANDRO RETORNA

O Red Bull Bragantino estuda também a possibilidade de incorporar o atacante Alerrandro ao grupo. O clube paulista não chegou a um acordo de um novo empréstimo com o Vitória e já pensa em tê-lo no elenco em 2025.

O Red Bull Bragantino não quis realizar um novo empréstimo e estipulou a venda do atleta por R$ 38 milhões, investimento que ficou inviável pelo Vitória, que acabou desistindo da contratação do atacante.

Alerrandro retorna ao time paulista com moral após ser um dos responsáveis pela boa campanha do Vitória no Brasileirão, competição na qual foi o artilheiro ao lado do corintiano Yuri Alberto. Foram 52 jogos pelo clube baiano e 21 gols marcados.

O Red Bull Bragantino estreia no Paulistão dia 16, recebendo o Corinthians no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h30. O time de Bragança está no Grupo B com Guarani, Portuguesa e Santos.