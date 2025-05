Red Bull Bragantino faz no fim, bate Mirassol, chega à 5ª vitória seguida e é 2º no Brasileiro

O Red Bull Bragantino está mais que embalado no Campeonato Brasileiro. Inaugurando a nova casa, o estádio Cícero de Souza Marques, o time de Bragança Paulista contou com gol de Isidro Pitta, já aos 45 minutos do segundo tempo, para conquistar a quinta vitória seguida e vencer o duelo paulista contra o Mirassol por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela sétima rodada.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino igualou os mesmos 16 pontos do Palmeiras, mas fica atrás no critério de saldo de gols – 5 a 4. Já o Mirassol viu sua sequência de seis jogos de invencibilidade acabar, caindo para o 16º lugar, com sete pontos.

Empolgado por jogar na nova casa, o Red Bull Bragantino começou a partida pressionando o Mirassol. Com mais volume, Jhon Jhon carimbou o travessão com 10 minutos. Depois, Juninho Capixaba cobrou falta venenosa e Walter defendeu de mão trocada.

O Mirassol demorou para entrar no jogo e sair da pressão dos mandantes. Trocando passes, Jemmes chutou forte e obrigou a primeira defesa de Cleiton. O time de Bragança ainda teve outra bola no travessão antes da ida ao intervalo, desta vez com Lucas Barbosa. Na reta final, o duelo paulista ficou equilibrado e o placar permaneceu zerado.

A segunda etapa voltou em ritmo oposto ao do começo do jogo. Com um futebol mais cadenciado, a dupla era segura defensivamente, mas pecava nas finalizações. Com uma leve superioridade, o Red Bull Bragantino foi quem arriscou mais, porém os chutes de Juninho Capixaba e Vinicinho acertaram a rede, mas do lado de fora.

O duelo seguiu amarrado, com as defesas se sobressaindo e só veio pegar fogo na reta final. Negueba bateu colocado e Clayton fez excelente defesa. Já no último minuto regulamentar, Pedro Henrique lançou Pitta, que dominou e bateu cruzado para marcar e inaugurar o marcador da casa nova.

A dupla volta a campo no sábado, às 18h30, pelo Brasileirão. O Red Bull Bragantino visita o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o Mirassol reedita as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 MIRASSOL

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Laquintana); Lucas Barbosa (Henry Mosquera), Vinicinho (Isidro Pitta) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

MIRASSOL – Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe); Fabricio Daniel (Negueba), Cristian (Yuri Castilho) e Edson Carioca (Clayson). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL – Isidro Pitta, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Isidro Pitta e Pedro Henrique (Red Bull Bragantino); Neto Moura, Iury Castilho e José Aldo (Mirassol).

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).