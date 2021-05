Red Bull Bragantino está de olho no zagueiro César, do Cruzeiro, que pode sair de graça do clube Um brecha na legislação pode permitir que a Raposa perca do atleta sem receber nenhuma compensação financeira

O Red Bull Bragantino está interessado na contratação do jovem zagueiro César, de 19 anos, que vem sendo relacionado por Felipe Conceição nos jogos da Raposa.

O time paulista poderá conseguir levar o jogador sem custos por uma “brecha” na legislação. O jogador assinou contrato com a Raposa com 17 anos e a FIFA diz que um menor de idade pode ter vínculo profissional por três anos.

E o atual contrato do jogador, que vai até 2023, não é reconhecido pela FIFA, pois está acima dos três anos, o que pode fazer com que o time de Bragança fique com o atleta sem ter de pagar nada, mesmo com o Cruzeiro tendo 100% dos direitos do jogador. A informação inicial do interesse foi do portal Deus Me Dibre e confirmada pelo L!.

Para reduzir um possível prejuízo, o Cruzeiro pode tentar manter parte dos direitos do jogador em uma negociação com o Massa Bruta. César está desde os 13 anos no Cruzeiro e foi promovido ao profissional este ano e tem sido relacionado para os jogos por Felipe Conceição.

