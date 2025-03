Red Bull Bragantino enfrenta São José para garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, a Copa do Brasil prossegue com os confrontos da segunda fase, destacando-se o embate entre Red Bull Bragantino e São José-RS, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time de Bragança, único representante da Série A a entrar em campo nesta data, busca se reerguer após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista diante do Santos.

Sob o comando do técnico Fernando Seabra, o Bragantino ainda busca consolidar seu estilo de jogo, especialmente com a recente chegada de reforços como o atacante Isidro Pitta. O paraguaio, destaque no Cuiabá na temporada anterior, ainda não repetiu as atuações que o tornaram uma promessa no cenário nacional. A expectativa é que, com mais entrosamento, Pitta reencontre seu melhor futebol e contribua efetivamente para a equipe.

Além disso, o clube monitora a situação envolvendo a possível transferência de Lucas Evangelista para o Palmeiras. Embora alguns problemas clínicos tenham sido detectados nos exames médicos, nada indica que a negociação será frustrada. Caso concretizada, essa transação pode viabilizar a chegada do zagueiro Naves e do volante Fabinho ao Bragantino, fortalecendo o elenco para as competições do ano.

O adversário desta terça-feira, o São José-RS, chega aliviado após garantir sua permanência na elite do Campeonato Gaúcho. Com o foco agora voltado para a Copa do Brasil, a equipe busca avançar à terceira fase, o que garantiria uma premiação significativa da CBF. Na fase anterior, venceu o Oratório-AP por 3 a 1, demonstrando eficiência ofensiva e solidez defensiva.

Na estreia da Copa do Brasil, o Bragantino enfrentou dificuldades para superar o Sousa-PB, avançando apenas nos pênaltis após um empate no tempo regulamentar. Essa experiência serve de alerta para a equipe, que não espera facilidades diante do São José-RS. O técnico Fernando Seabra enfatizou a importância de manter a concentração e a intensidade durante os 90 minutos para evitar surpresas desagradáveis.

Além deste confronto, outros três jogos movimentam a rodada. O Criciúma viaja até Belém para enfrentar o Remo, após uma campanha decepcionante no Campeonato Catarinense, quando foi eliminado nas quartas de final. Na estreia da Copa do Brasil, o time carvoeiro venceu o Operário-MS por 1 a 0, enquanto o Remo, ainda vivo no Campeonato Paraense, goleou o GAS-RR por 4 a 0, mostrando sua força na competição.

Em João Pessoa, o Botafogo-PB recebe o Concórdia-SC. O time paraibano, responsável pela eliminação da Portuguesa nos pênaltis na fase anterior, busca manter o embalo diante de sua torcida. O Concórdia, por sua vez, chega motivado após surpreender a Ponte Preta com uma vitória por 2 a 1, mostrando que tem potencial para avançar ainda mais no torneio.

Por fim, o Novorizontino busca a classificação enfrentando o Operário-MT fora de casa, no estádio Dutrinha. O time paulista venceu o Rio Branco-ES por 3 a 1 na estreia e espera manter o bom desempenho. Já o Operário-MT protagonizou a maior surpresa até aqui, ao eliminar o Sport nos pênaltis após um empate sem gols, e pretende continuar surpreendendo na competição.