Red Bull Bragantino enfrenta Bahia para se firmar na zona de Libertadores

De olho nas primeiras colocações e com a intenção de continuar no grupo que dá vaga à Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há quatro jogos sem vencer, o Red Bull Bragantino cresceu em meio à inesperada eliminação na Copa Sul-Americana. O time paulista tem 32 pontos e começa a rodada dentro do G-6. Na última rodada, em casa, empatou com o Vasco por 1 a 1. O Bahia, por outro lado, ainda não engrenou e conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Com 18 pontos, está muito próximo da zona de rebaixamento. Na rodada passada, perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão.

O técnico Renato Paiva tem alguns desfalques importantes no time baiano. Ele não terá o lateral Ryan e o atacante Biel, ambos suspensos. André, outro que joga pelos lados de campo, está vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão na coxa.

O português não revelou o time titular, mas indicou que Thaciano iniciará no meio-campo com um trio de ataque formado por Ademir, Everaldo e Rafael Ratão. No entanto, Vitor Jacaré corre por fora na briga por um lugar na frente.

“Não tem o que fazer, é continuar trabalhando. Nosso time tem qualidade, cria, acho que falta tranquilidade na parte final do campo. No segundo turno vai ser diferente, vamos marcar mais gols. Vamos fazer o possível para tirar o Bahia dessa situação”, disse Rafael Ratão, animado em ter nova chance no ataque.

O Red Bull Bragantino também vem tendo que se virar com os desfalques. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o técnico Pedro Caixinha conta com o retorno do atacante Vitinho, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões.

O treinador também terá o retorno do volante Matheus Fernandes, liberado pelo departamento médico, bem como o atacante Helinho, recuperado de um estiramento no joelho, pode enfim aparecer no banco de reservas.

“Sabemos que o ponto fica mais caro no segundo turno. O Bahia eu não acompanhei ao longo de todo o primeiro turno, mas dos jogos que vi, foi uma equipe que gosto de ver jogar, tem uma ideia clara, tem bons jogadores, mas tem passado por um momento em que os resultados não acontecem. Mas que se recuperem depois do nosso jogo. Espero que possam se recuperar a partir da segunda rodada do segundo turno”, comentou Pedro Caixinha, como a desejar que a reação baiana não tenha início neste domingo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X RED BULL BRAGANTINO

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cândido; Rezende, Cauly e Thaciano; Ademir, Everaldo e Rafael Ratão. Técnico: Renato Paiva.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Sorriso e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

