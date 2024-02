Red Bull Bragantino empata com São Bernardo e continua sem vencer em casa no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2024 - 22:30 Para compartilhar:

O Red Bull Bragantino continua sem vencer no Campeonato Paulista dentro de casa, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Neste sábado, empatou por 1 a 1 com o São Bernardo, pela sétima rodada, completando quatro jogos sem vitória diante de sua torcida, com dois empates e duas derrotas.

O curioso é que o Bragantino vinha de duas vitórias fora de casa, diante de Novorizontino (2 a 0) e Santo André ( 2 a 1). Apesar do jejum como mandante, lidera o Grupo C, com 11 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Mirassol, com nove, até o término da rodada. A Inter de Limeira tem sete e o Corinthians, três. O São Bernardo, que ainda não venceu como visitante, é vice-líder do Grupo D, com 12 pontos, um atrás do São Paulo. O Novorizontino aparece atrás com nove e o Botafogo, com oito.

O São Bernardo adotou a estratégia de “pressão total” nos primeiros minutos de jogo, na tentativa de sair na frente no placar. Mas não conseguiu nada. Aos poucos, o Red Bull Bragantino equilibrou as ações, com mais posse de bola e assustou numa falta cobrada por Lucas Evangelista que bateu no travessão.

Mas o jogo esquentou mesmo no segundo tempo, quando o time da casa voltou marcando a saída de bola do visitante. Aos dois minutos, o zagueiro Léo Ortiz chegou a balançar as redes, após rebote do goleiro Alex Alves. O VAR anulou o lance porque o defensor estava impedido no cruzamento que iniciou a jogada.

Mas foi o mesmo Léo Ortiz quem abriu o placar aos 11 minutos. Helinho cobrou escanteio em curva e o zagueiro apareceu na área para desviar de cabeça. Segundo gol dele no Paulistão. O empate saiu rapidamente, aos 15. Silvinho cobrou falta quase na linha da grande área, encobrindo a barreira que atrapalhava a visão do goleiro Cleiton. Ele ainda tocou na bola, mas ela entrou.

Com o passar do tempo, o time de Bragança Paulista passou a se precipitar e a errar muitos passes. O São Bernardo ainda tentou aproveitar os contra-ataques, mas também não se deu bem.

Na quarta-feira, às 21h30, o Red Bull Bragantino volta a atuar diante de sua torcida, desta vez contra a Ponte Preta, uma das surpresas da competição e que derrubou o São Paulo, ao vencer por 2 a 0, em Campinas. Na quinta, o São Bernardo recebe o Palmeiras, às 19h30, no estádio Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SÃO BERNARDO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Douglas Mendes e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Gustavinho (Henry Mosquera); Vitinho (Thiago Borbas), Eduardo Sasha (Lincoln) e Talisson (Helinho). Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Vitor Ricardo (Hugo Sanches), Hélder, Rafael Forster e Arthur Henrique; Alan Santos, Rodrigo Souza e Lucas Lima (Wesley Dias); Matheus Régis (Romisson), João Carlos (Lucas Tocantins) e Silvinho (Kayke). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS – Léo Ortiz, aos 11, e Silvinho, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Jadsom Silva (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

RENDA – R$ 97.065,00.

PÚBLICO – 3.316 torcedores.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias