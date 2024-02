Red Bull Bragantino e São Bernardo lutam pela parte de cima da tabela do Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Em alta no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e São Bernardo se enfrentam neste sábado, às 20h15, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela sétima rodada. Ambos brigam pela classificação em seus respectivos grupos.

O Red Bull Bragantino vem de duas vitórias consecutivas, sendo a última diante do Novorizontino por 2 a 0, fora de casa. Com isso, lidera o Grupo C, com dez pontos, à frente de Mirassol (9), Inter de Limeira (7) e Corinthians (3). O São Bernardo, por sua vez, é o vice-líder do Grupo D, com 11 pontos, atrás apenas do São Paulo, com 13. O Novorizontino tem nove, enquanto o Botafogo soma oito. Na última rodada, como mandante, bateu a Portuguesa por 1 a 0.

O técnico Pedro Caixinha não terá o lateral Nathan Mendes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Andrés Hurtado volta a ganhar uma oportunidade entre os titulares. O treinador tem optado por rodar o elenco, por isso, deverá promover novas mudanças.

Juninho Capixaba tem grandes chances de voltar ao time titular, assim como o atacante Eduardo Sasha. Ambos marcaram contra o Novorizontino. Ainda sendo cotado no Flamengo, Léo Ortiz continua no miolo de zaga.

“Estamos com um ótimo aproveitamento fora de casa. A equipe entendeu que precisa buscar a vitória seja em casa ou fora. Temos um bom aproveitamento longe de nosso estádio e temos a chance de melhorar também em casa. Temos um adversário muito difícil, mas precisamos voltar a vencer em nosso estádio”, disse o treinador.

Do lado do São Bernardo, Márcio Zanardi terá o retorno do zagueiro Hélder, que cumpriu suspensão automática. De volta, deve assumir a vaga de Rafael Forster, que acabou sendo um dos destaques na vitória sobre a Portuguesa.

No entanto, o treinador não deve contar com Hugo Sanches. O atacante sentiu uma lesão no Canindé e será mais bem avaliado. A tendência é que, no mínimo, seja preservado. “Temos um grupo forte, que está jogando toda a partida como se fosse a última. Sabemos da qualidade do Bragantino, é um time de Série A, mas já provamos que podemos enfrentar de igual para igual qualquer time do Paulistão, claro, com muito respeito sempre”, afirmou o técnico.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SÃO BERNARDO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Gustavinho; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Pedro Carrerete, Alan Santos e Hélder; Lucas Tocantins, Rodrigo Souza, Lucas Lima, Wesley e Arthur Henrique; Matheus Régis e Kayke. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

HORÁRIO – 20h15.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

