Red Bull Bragantino e Internacional empatam sem gols e se afastam do G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 18:21 Compartilhe

Red Bull Bragantino e Internacional ficaram no 0 a 0, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou as duas equipes um pouco mais distantes do G-4. O Bragantino chegou aos 25 e o Inter, aos 23.

O duelo sem gols ainda teve um lado positivo (para o Bragantino) e um negativo (para o Inter). Foi a sexta partida consecutiva dos paulistas sem levar gol em casa no Brasileiro. Já o time colorado, que está há quatro partidas sem ganhar, acumulou o quarto jogo seguido sem fazer gol.

O primeiro tempo foi morno. Com a estreia do treinador argentino Eduardo Coudet, os jogadores da equipe gaúcha pressionaram bem na marcação deixando poucos espaços para os donos da casa. Por sua vez, o clube paulista se mostrou mais perigoso justamente com Sasha.

“Temos que caprichar mais, o jogo está parelho”, afirmou Carlos De Pena no intervalo do duelo em entrevista ao canal Premiere.

No segundo tempo, os dois treinadores mantiveram os 11 iniciais e a partida não teve muitas diferenças com relação ao primeiro. A primeira boa chance surgiu logo no começo após uma falha de Nico Hernández.

Aos 14 minutos, Sorriso arriscou da entrada da área e acertou o ângulo esquerdo do gol de Rochet, que fez uma bela defesa. Aos 16, Valencia armou o contra-ataque, partiu para a área paulista e chutou, mas o goleiro Cleiton fez uma defesa difícil, salvando o Bragantino.

Aos 36, Léo Ortiz, que entrou no segundo tempo após nove meses se recuperando de uma lesão, acertou um belo chute dentro da área, mas a bola carimbou no travessão. Aos 39, Cleiton voltou a salvar o Bragantino em cabeçada de Valência. Aos 48, Rochet se esticou para espalmar falta cobrada por Lucas Evangelista.

O Bragantino volta a campo no próximo sábado: encara o Fortaleza na capital cearense. No mesmo dia o Inter receberá o Cuiabá, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 0 X 0 INTERNACIONAL

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado (Léo Ortiz), Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista e Eric Ramires; Sorriso (Bruninho), Eduardo Sasha (Gustavinho) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

INTERNACIONAL – Sergio Rochet; Bustos, Mercado, Nicolás Hernández e Renê; Johnny, Carlos de Pena (Matheus Dias), Aránguiz (Gustavo Campanharo) e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

CARTÕES AMARELOS – Andrés Hurtado, Léo Ortiz e Natan (Bragantino); Alan Patrick e Matheus Dias (Inter).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA – R$ 215.280.

PÚBLICO – 6.446 pagantes.

LOCAL – estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias