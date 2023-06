Red Bull Bragantino e Goiás lutam pela classificação às oitavas da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Em alta no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino quer confirmar o bom momento também na Copa Sul-Americana. O time paulista necessita apenas da vitória diante do Tacuary-PAR para selar sua vaga. Há uma situação remota de perder a classificação mesmo com a vitória, mas o Estudiantes-ARG teria que golear o Oriente Petrolero-BOL por uma diferença de quatro gols a mais do que a equipe de Pedro Caixinha.

Red Bull Bragantino e Estudiantes somam 11 pontos e já estão ao menos nos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Ambos são favoritos em seus respectivos confrontos, uma vez que os adversários estão eliminados. O Tacuary tem seis, enquanto o Oriente Petrolero sequer pontuou.

Precisando da vitória para confirmar a vaga direta, Pedro Caixinha vai usar força máxima. O desfalque mais importante é do lateral Juninho Capixaba, expulso no empate por 1 a 1 com o Estudiantes. Guilherme treinou entre os titulares. O treinador também não contará com Henry Mosquera, que sofreu uma lesão na goleada sobre o Flamengo e continua no Departamento Médico. Sorriso será mantido.

O Bragantino foi vice-campeão da edição de 2021 e quer chegar em mais uma final para conquistar um feito inédito e se colocar entre as principais potências do futebol brasileiro.

“A única coisa que sabemos e nos preparamos é que precisamos ganhar e precisamos fazer gols. Somente o primeiro lugar nos dá acesso para as oitavas. Uma vitória nos dá tempo de trabalhar, já que só voltaríamos a ter duas competições em agosto”, disse Caixinha.

CLASSIFICAÇÃO EM JOGO

O Goiás também decidirá seu futuro na Sul-Americana nesta quarta. Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o time esmeraldino tem um duro desafio pela frente. O adversário é o Santa Fé-COL, no El Campín.

O Goiás chega na última rodada como líder do Grupo G, com nove pontos, mas tem dois adversários na cola, com sete. O Universitario-PER e os colombianos. O Gimnasia La Plata, que enfrenta o time peruano, fora de casa, ainda segue com chances remotas, com quatro pontos.

Um empate deve ser o suficiente para colocar o Goiás nas oitavas, o que não aconteceria apenas em caso de goleada do Universitario por três gols ou mais. Em caso de derrota, o time esmeraldino terá que torcer contra o clube peruano.

O técnico Armando Evangelista não poderá contar com o atacante Ariel, expulso no empate sem gols com o Gimnasia La Plata. De resto, o time deve ser praticamente o mesmo da partida com o Red Bull Bragantino.

“Estamos aqui para encontrar soluções. Teremos jogos em sequência fora de casa, um sendo uma decisão. Vamos fazer o que for melhor para o Goiás”, disse o treinador.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias