Red Bull Bragantino e Cruzeiro fazem duelo de desesperados e com missões opostas no Brasileirão

Apertados na tabela do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h30, Red Bull Bragantino e Cruzeiro se encontram no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para um verdadeiro ‘duelo dos desesperados’, mas com objetivos completamente opostos. O time paulista tenta respirar na luta contra o rebaixamento, enquanto os mineiros precisam da reabilitação para seguir com chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

Sem vencer há 11 jogos ou três meses, o Red Bull Bragantino está na zona de rebaixamento, amargando a 18ª colocação com 37 pontos. Segundo os cálculos do departamento de matemática da UFMG, tem 70% de riscos de degola. O Fluminense, primeiro time fora do Z-4, tem 39. Em casa, no Nabizão, o retrospecto recente não é nada animador, com seis jogos sem vencer como mandante.

O Cruzeiro, por sua vez, é o sétimo colocado com 48 pontos, mas também não vence há três jogos e precisa da reabilitação para seguir pelo menos na zona da Pré-Libertadores. Tem 27% de chances de conquistar uma vaga. Como visitante, acabou perdendo os dois últimos jogos que fez longe de Belo Horizonte.

O técnico Fernando Seabra deve manter a mesma base titular do Red Bull Bragantino, que começou a partida contra o Internacional, já que ele não tem novos desfalques, seja por suspensão ou lesão. As baixas seguem as mesmas, os mesmos jogadores que já estavam no departamento médico.

Mesmo depois da goleada por 4 a 1, em Porto Alegre, Seabra se mostrou otimista por um bom resultado. “Mantemos o otimismo, sem dúvida alguma. Até porque os sinais de evolução do desempenho são muito claros e evidentes. O grande desafio é conseguirmos colocar a cabeça no lugar e dar sequência no trabalho, sabendo que vamos jogar uma final contra o Cruzeiro.”

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz tem alguns problemas para definir o Cruzeiro. O zagueiro Lucas Villalba e o atacante Gabriel Veron, com desgaste muscular, foram poupados dos últimos treinos e são tratados como dúvidas. Por outro lado, o volante Lucas Silva, que deixou o último jogo com um incômodo, treinou normalmente e tem tudo para ir a campo.

Na zaga, caso Lucas não consiga atuar, Zé Ivaldo será o substituto. No ataque, por sua vez, os jovens Kaique Kenji e Tevis são as principais alternativas.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom Silva, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO – Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Diaz. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).