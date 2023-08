Red Bull Bragantino e América-MG definem vaga nas oitavas da Sul-Americana em campo neutro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Iguais e em campo neutro, Red Bull Bragantino e América-MG fazem um confronto decisivo pelas oitavas de final da Copa sul-americana nesta quinta-feira. Os times se enfrentam às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, em busca de uma vaga nas quartas de final.

O jogo será disputado na capital porque a Conmebol exige um estádio com capacidade mínima de 20 mil torcedores para a fase atual do torneio. O estádio do Red Bull Bragantino, o Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), possui menos de 15 mil lugares.

Na última semana, os brasileiros se enfrentaram na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e empataram por 1 a 1. Éder, do América, fez gol contra, mas Mastriani saiu do banco para deixar tudo igual.

Com isso, quem vencer estará classificado. Um novo empate levará a decisão aos pênaltis. Quem avançar, encara nas quartas de final outro time brasileiro: o Fortaleza, que eliminou o Libertad, do Paraguai, após vitória por 1 a 0 fora e empate por 1 a 1 no Castelão.

O Red Bull Bragantino vive bom momento no Brasileirão. Há três jogos está invicto, com duas vitórias seguidas, tendo 31 pontos, em quinto lugar. Com isso, o técnico Pedro Caixinha deve manter a base da escalação titular, sem surpresas.

O treinador elogiou a evolução do time e garantiu o elenco focado na classificação. “É um time jovem, que está se reinventando totalmente. Tem passado por tantas adversidades e continua olhando em frente, crescendo. Este é um jogo importante. Queremos muito estar nas quartas de final e é isso que vamos buscar”, projetou.

Já o América precisa reagir na temporada. Apesar de continuar vivo na Sul-Americana, está em situação delicada no Brasileirão. Há oito jogos sem vencer, sendo cinco derrotas e três empates, soma apenas dez pontos no último lugar. O time tem um jogo a menos, contra o Vasco, 19º com 12.

A principal mudança no time será em relação ao treinador, uma vez que Vagner Mancini foi demitido após a derrota para o Bahia, por 3 a 1. O argentino Fabián Bustos foi anunciado, mas ele apenas assistirá a partida, enquanto Diogo Giacomini, da comissão permanente do clube, comanda à beira do gramado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias