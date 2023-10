Red Bull Bragantino desafia Athletico-PR para seguir na caça ao Botafogo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2023 - 7:30 Compartilhe

Na caça ao líder Botafogo, o Red Bull Bragantino entra em campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, visita o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O adversário amargou derrota no clássico e busca se reabilitar.

O Red Bull Bragantino está em ótima fase, se consolidando na disputa pelo título. Invicto há cinco jogos, vem de três vitórias seguidas, incluindo adversários diretos, como Grêmio (2 a 0) e Palmeiras (2 a 1), além do América-MG (2 a 0), alcançando 45 pontos. Como visitante, acumula quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

O técnico Pedro Caixinha terá dois desfalques. O meia Lucas Evangelista está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Luan Patrick pertence ao próprio Athletico. Lucas foi titular no jogo passado e deve ser substituído por Eric Ramires. Enquanto isso, Eduardo Santos, Lucas Cunha, Nathan Camargo e Henry Mosquera seguem se recuperando de lesões.

Apesar do bom momento, Caixinha não coloca o seu time como candidato ao título. “A tabela não nos diz nada, não somos candidatos a nada. Mas uma coisa podem crer: vamos trabalhar e sempre ser candidatos a ganhar o próximo jogo. Foi assim que começamos e assim vamos acabar. No final fazemos as contas.”

Depois de dez jogos sem derrota, sendo cinco vitórias e cinco empates, o Athletico voltou a perder na última rodada, ao sofrer 2 a 0 para o rival e lanterna Coritiba. Com isso, segue com 40 pontos, perto do G-6. Como mandante, porém, não perde há nove jogos, com cinco vitórias. Ao todo, são 13 jogos em casa, com oito vitórias, quatro empates e uma derrota.

Para montar a escalação, o técnico Wesley Carvalho não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Kaique Rocha e Matheus Felipe disputam a titularidade, já que Pedro Henrique está lesionado e Zé Ivaldo afastado.A boa notícia fica por conta dos retornos do meia Vitor Bueno e do atacante Pablo, que cumpriram suspensão. Ele devem retomar as posições nos lugares de Alex Santana e Willian Bigode, respectivamente.

Wesley Carvalho projetou um duelo complicado, mas garantiu o Athletico preparado. “Será um jogo difícil, como estão sendo todos do Brasileiro. O Red Bull Bragantino vem bem e é concorrente direto. Mas nos preparamos bem para somar três pontos e seguir sonhando com a Libertadores.”

