Red Bull Bragantino defende liderança do Grupo D contra a Inter de Limeira

O Red Bull Bragantino não quer correr o risco de perder a liderança do Grupo D do Paulistão e para isso precisa fazer o dever de casa nesta quarta-feira, contra a Internacional de Limeira, a partir das 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada.

Invicto há três partidas, o Red Bull Bragantino tem sete pontos e está na liderança isolada da chave, mas, em caso de tropeço, pode ser ultrapassado por Santo André, Santos e Ponte Preta.

Animada depois de ter conseguido a primeira vitória no campeonato – 3 a 0 sobre o Botafogo, em Limeira -, a Inter dorme na liderança do Grupo A em caso de novo resultado positivo. O time é o vice-líder, com cinco pontos, dois a menos que o Corinthians.

Depois de ter preservado alguns jogadores no empate com a Ferroviária, por 1 a 1, o técnico Maurício Barbieri vai escalar o Red Bull Bragantino com o que tem de melhor. O lateral-direito Aderlan, os meias Eric Ramires e Hyoran, e o atacante Helinho voltam ao time titular.

Negociado com o Flamengo no início desta semana, o zagueiro Fabrício Bruno dá lugar para Natan. Ainda aprimorando a forma física depois que perdeu parte da pré-temporada após exames cardiológicos apresentarem pequenas alterações, o atacante Ytalo continua de fora.

A Inter de Limeira vem da sua melhor atuação no Paulistão e por isso o técnico Vinícius Bergantin não deve fazer alterações, mesmo porque não tem nenhum problema por suspensão ou contusão.

A principal aposta da Inter para surpreender o Red Bull Bragantino é o atacante Ronaldo. Autor de três gols até aqui, o camisa 9 divide a artilharia do campeonato com Lucca, da Ponte Preta.

Saiba mais