Red Bull Bragantino defende a permanência na Série A contra o rebaixado Criciúma

Dependendo apenas de suas próprias forças para assegurar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino enfrenta o já rebaixado Criciúma, neste domingo, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 38ª rodada. Uma vitória garante a permanência na elite do clube paulista, que tenta evitar o primeiro rebaixamento da história da franquia Red Bull.

A motivação voltou no Red Bull Bragantino após a vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, outro rival na luta contra o rebaixamento. O time paulista quebrou o jejum de 12 jogos sem vencer e conseguiu ir para a última rodada precisando de uma simples vitória em casa para escapar, já que soma 41 pontos, contra 42 dos paranaenses, que enfrentam o Atlético-MG, 44, no Mineirão. O Fluminense, com 43, também está ameaçado.

Os dirigentes esperam contar com o apoio da torcida para transformar o Nabizão num verdadeiro ‘caldeirão’. Existe uma grande mobilização na cidade e a franquia espera evitar a queda à Série B, que significaria um prejuízo em torno de R$ 200 milhões, fora a desvalorização da marca.

Do outro lado, um Criciúma amargurado com o rebaixamento do clube à Série B. Com apenas duas vitórias no segundo turno, o time carvoeiro não conseguiu reagir e acabou tendo a queda decretada no meio de semana, o que deve definir também a saída do técnico Cláudio Tencati. O time é o 18º colocado, com 38 pontos.

O retrospecto, no entanto, pesa a favor do Criciúma, que sonha em terminar a competição de forma digna. Em 28 jogos contra o Bragantino, venceu 12, empatou nove e perdeu sete, a última derrota ocorreu em 2019.

Para esta ‘decisão’, o técnico Fernando Seabra levará a campo o que tem de melhor. As esperanças estão todas sobre o atacante Eduardo Sasha, que foi decisivo na vitória sobre o Furacão na Ligga Arena ao marcar dois gols. O atacante é um dos principais nomes do Bragantino desde a mudança na nomenclatura da equipe, além de ser o artilheiro do time na temporada, com 14 gols.

“Não vai facilitar em nada (com o rebaixamento do Criciúma). A gente sabe e acompanha como foi competitiva a temporada deles, a qualidade que essa equipe tem. Sei do tamanho do desafio que vamos enfrentar. Temos que entender que vai ser uma dificuldade alta e temos que repetir a atuação que tivemos contra o Athletico-PR para que a gente consiga permanecer”, afirmou Seabra, que destacou ainda o espírito de união e disposição dos jogadores.

Do outro lado, a crise está instalada. Antes mesmo do rebaixamento ser decretado, na quarta-feira, o presidente Vilmar Guedes renunciou ao cargo. Tencati continua mantido, mas a comissão técnica deve passar por mudanças com o fim do Brasileirão.

O treinador não poderá contar com o meia Fellipe Mateus, suspenso. Como o atleta veio do banco de reservas na derrota para o Flamengo por 3 a 0, não deve afetar a escalação da equipe que entrará em campo. Outros jogadores não devem participar, a exemplo de Miguel Trauco, Dudu, Patrick de Paula, Marquinhos Gabriel e Felipe Vizeu.

“O sentimento é de que temos que pedir desculpas ao torcedor. Nós sabemos que deveríamos ter entregue em casa mais do que entregamos. Nós ficamos frustrados, a campanha é boa fora de casa, iniciamos o segundo turno melhor do que o primeiro, mas a partir da sétima rodada começamos a nos enroscar. A gente trouxe uma pressão muito cedo, e tinham muitas rodadas para acontecer”, lamentou Tencati.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CRICIÚMA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Lincoln e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

CRICIÚMA – Alisson; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Jhonata Robert e Ronald; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).