Red Bull Bragantino contrata meia Praxedes, do Inter, por R$ 37 milhões

Acostumado a investir em promessas, o Red Bull Bragantino fez um alto investimento para ter o meia Praxedes, de apenas 19 anos, do Internacional. O negócio foi fechado por cifras milionárias: 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual) por 60% do atestado liberatório.

O valor, inclusive, supera os R$ 25 milhões pagos para a contratação do atacante Artur junto ao Palmeiras. O dinheiro, com certeza, vai ajudar o Internacional a diminuir seus débitos, mesmo assim ainda vai manter 10% dos direitos do jogador.

Até o Fluminense saiu ganhando no negócio porque terá direito a 10% do valor envolvido no acordo. O meia apareceu na base do time carioca antes de ser emprestado para o sub-17 do clube gaúcho.

Praxedes passou pela base do Fluminense e chegou ao Internacional para o sub-17. O meia passou a ser aproveitado no elenco profissional no ano passado. Desde então, são 54 jogos e dois gols.

O reencontro de Praxedes com o Internacional ainda não tem data para acontecer, mas será na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

