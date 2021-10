Red Bull Bragantino conseguiu a primeira vitória no Allianz Parque Massa Bruta venceu o Palmeiras pela primeira vez na casa nova do Verdão

No último sábado, o Red Bull Bragantino não se intimidou com a presença da torcida no Allianz Parque e bateu o Palmeiras por 4 a 2.

O placar deu ao time de Mauricio Barbieri uma grande tranquilidade, já que vinha de seis partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro

Primeira Vitória



Outro ponto que vale ressaltar na vitória é que pela primeira vez o Bragantino bateu o Alviverde em sua casa nova. Nos três confrontos anteriores, o Palmeiras havia levado a melhor.

Confira abaixo os resultados:



Palmeiras 1 x 0 Bragantino – Paulistão 2015

Palmeiras 2 x 0 Bragantino – Paulistão 2019

Palmeiras 1 x 0 Bragantino – Brasileirão 2020

Palmeiras 2 x 4 Bragantino – Brasileirão

