Red Bull Bragantino busca a regularidade diante do embalado Vitória

Determinado a encerrar a instabilidade, o Red Bull Bragantino retorna ao estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Querendo voltar ao G-6, o time paulista recebe o embalado Vitória, no domingo, às 18h30, pela 11ª rodada.

O Bragantino vem oscilando na Série A, e na última rodada acabou sendo superado pelo Palmeiras, por 2 a 1, fora de casa. Este resultado, que pode ser considerado normal, fez o time cair para o oitavo lugar, com 15 pontos, dois a menos que o Cruzeiro, sexto colocado, e três que o Athletico-PR, que fechou o G-4 antes do início dos jogos do fim de semana.

A principal novidade vem no banco de reservas. Após cumprir suspensão, o técnico Pedro Caixinha volta a comandar a equipe na beira do gramado. Além dele, o lateral-direito Jadsom Silva e o zagueiro Luan Cândido, que estavam fora por questão disciplinar, retornam ao time titular.

Caixinha também comentou sobre o calendário apertado do futebol brasileiro: “Os jogadores têm que estar preparados para jogar a cada três dias, apesar dessa barbaridade de jogos que temos. São 72 horas. Tem que estar preparado para jogar. Se não estiverem, essa não é a vida deles”, desabafou.

O Vitória corre atrás do primeiro triunfo longe do Barradão, onde conseguiu duas vitórias seguidas, contra Internacional, por 2 a 1, e Atlético-MG, por 4 a 2. A sequência reabilitadora tirou o time baiano da zona de rebaixamento, com nove pontos.

O técnico Thiago Carpini tem problemas para montar a defesa. O volante Caio Vinícius, improvisado como zagueiro, está suspenso. Ele entrou no lugar do zagueiro Camutanga, com uma lesão no joelho, e também está fora. Com isso, Reynaldo iniciará entre os 11 titulares, uma vez que Bruno Uvini ainda é dúvida. Por outro lado, o treinador ganha a volta do lateral Willean Lepo, retornando de suspensão.

Apesar da sequência de vitórias, Carpini tratou de frear a euforia: “Tivemos uma vitória importante. Aos poucos, vamos resgatando a confiança e entendendo o que é proposto. Ficamos felizes pelo que aconteceu, mas página virada, sem muita euforia. É uma competição de recuperação. Vai ser assim até o final, até a 38ª rodada. Vamos ter dificuldade.”

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X VITÓRIA

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Jadsom Silva, Eduardo, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira e Léo Naldi (Rodrigo Andrade); Matheuzinho, Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).