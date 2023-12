Red Bull Bragantino anuncia renovação de contrato do técnico Pedro Caixinha por dois anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 20:59 Para compartilhar:

O Red Bull Bragantino é mais um clube do futebol nacional com seu treinador confirmado para a próxima temporada. Na verdade, a equipe do interior paulista já se garantiu pelas próximas duas temporadas ao anunciar a renovação de Pedro ?Caixinha até dezembro de 2025.

O técnico português recebeu algumas sondagens após a grande temporada e o clube de Bragança Paulista tratou logo de garantir seus comandante. O Santos poderia ser destino de Caixinha caso n~]ao fosse rebaixado e até o Palmeiras já o especulou se prevenindo sobre possível saída de Abel Ferreira.

O clube brincou em suas redes sociais dizendo que para animar a sexta-feira tinha uma notícia, ou carta, à torcida. Depois, revelou o teor. “Diga ao povo Bragantino que fico!”, anunciou o clube do interior em ‘carta’ com um 2025 como assinatura. Depois, oficializou o acordo. “Pedro Caixinha renovou seu contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2025.

Sob o comando de Pedro Caixinha, o Red Bull Bragantino somou 62 pontos no Brasileirão, terminando na sexta colocação e, portanto, na fase prévia da Libertadores, na qual pode definir vaga na fase de grupos contra o Botafogo.

Em determinada parte da reta final da Série A, o Bragantino figurou como candidato ao título. Mas alguns tropeços acabaram deixando a equipe para trás na briga pelo troféu. Mesmo assim, o desempenho acabou acima do normal e a manutenção de Caixinha visa conquistas.

