Recusa de proposta milionária e pedido de aposentadoria: saiba o salário de William Bonner na Globo

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/05/2024 - 15:54

O jornalista William Bonner, 60, que na noite de quarta-feira, 15, anunciou no ‘Jornal Nacional’ que chegou ao fim sua cobertura na tragédia do Rio Grande do Sul, após duas semanas no estado que foi brutalmente atingido pelas fortes chuvas, já recusou uma proposta milionária e pediu sua aposentadoria da TV Globo.

Em junho do ano passado, o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, informou que o âncora do “Jornal Nacional” recusou uma proposta de dois milhões e meio para renovar seu contrato com a emissora. O documento vai encerrar em agosto de 2024.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, Bonner quis se aproximar ainda mais da família e também trocar de país. Mas a Globo pretende fazer uma nova contraproposta para que ele siga no comando do maior jornal do país, do qual apresenta desde 1996.

O colunista também afirma que William Bonner não ter a mesma vitalidade para exercer a atual função e que está na hora de desacelerar.

Qual é o salário de William Bonner na Globo?

Segundo André Romando, colunista do Observatório da TV, William Bonner embolsa algo em torno de 900 mil reais mensais para comandar o ‘JN’.

Já Alessandro Lo-Bianco diz que a média do salário do apresentador já foi de 800 mil mensais, mas agora gira em torno de 1 milhão.

Carreira

Antes de assumir a bancada do “Jornal Nacional”, onde está há 27 anos, William Bonner apresentou o “SPTV”, jornal local em São Paulo por três anos, antes de se mudar para o Rio. Ele ainda teve entre 1988 e 1990 à frente do “Fantástico” e por quatro anos no “Jornal da Globo”. Já foi âncora do “Jornal hoje” por três anos.

O apresentador ganhou mais de dez prêmios, incluindo o Troféu Imprensa, de Melhor Apresentador de Telejornal, e Melhores do Ano, como melhor jornalista.