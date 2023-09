Recusa de visto de atletas gera choque diplomático entre Índia e China

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 10:56 Compartilhe

A Índia cancelou, nesta sexta-feira (22), a viagem de seu ministro dos Esportes aos Jogos Asiáticos de Hangzhou, em represália à China por ter rejeitado as credenciais e a entrada de três atletas do estado de Arunachal Pradesh, um território reivindicado por Pequim.

Os três atletas, originários desta região do extremo nordeste da Índia e campeões de artes marciais, tiveram de desistir de participar dos Jogos Asiáticos de Hangzhou depois que não receberam as credenciais do país anfitrião, noticiou a imprensa indiana.

Pequim reivindica quase todo o estado de Arunachal Pradesh, que considera um “Tibete meridional”.

A discriminação contra os três atletas foi “organizada e premeditada”, denunciou o porta-voz do ministério indiano das Relações Exteriores, Arindam Bagchi, em um comunicado publicado nesta sexta.

“A ação da China viola, ao mesmo tempo, o espírito dos Jogos Asiáticos e as regras sobre seu desenvolvimento, que proíbem explicitamente a discriminação contra competidores dos Estados-membros”, acrescentou Bagchi.

Um “protesto vigoroso” foi anunciado por Nova Délhi contra a “obstrução deliberada e seletiva da China em relação a alguns atletas”, afirmou, antes de informar o cancelamento da viagem do ministro dos Esportes.

Segundo o jornal “Hindustan Times”, o trio de atletas havia sido autorizado a participar pelo comitê organizador dos Jogos Asiáticos de Hangzhou, mas não conseguiu validar as credenciais que servem de visto para entrar na China.

O restante da equipe, formada por 10 integrantes, além dos treinadores, partiu na quarta-feira para participar da competição que começa no sábado.

