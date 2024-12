Recursos do ‘perfil adolescente’ do Instagram chegam à Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 11 DEZ (ANSA) – Após o lançamento global em setembro, os recursos do chamado “perfil adolescente” do Instagram começaram a ser aplicados entre os usuários italianos da rede social.

O objetivo do sistema é transformar a plataforma em um local mais seguro e controlado para os utilizadores mais jovens, envolvendo diretamente os pais dos menores de idade no processo.

Os adolescentes receberão uma notificação informando sobre a introdução do novo formato da conta. Após isso, os usuários terão até sete dias para se familiarizarem com as funcionalidades e “discutir com os pais a melhor forma de usar o Instagram”.

O sistema possui proteção “integrada” que limita quem pode entrar em contato com as crianças e qual conteúdo elas podem ver. As contas de menores serão automaticamente configuradas como “perfil adolescente”, enquanto jovens com menos de 16 anos precisarão da permissão dos pais para alterar as configurações.

A modalidade também oferece contas privadas por padrão, restrições de mensagens, restrições de conteúdos sensíveis, controle de interação, lembretes de tempo de uso e um modo de desativação de notificações.

Os pais não terão acesso ao conteúdo das mensagens privadas dos filhos, mas poderão ver com quem eles interagiram nos últimos sete dias. Os adolescentes que produzem conteúdo na rede social também entrarão no novo sistema de contas.

Além da União Europeia e da Itália, o recurso também já começou a ser aplicado nos Estados Unidos, no Reino unido, no Canadá e na Austrália. O sistema deverá desembarcar em território brasileiro a partir de janeiro de 2025. (ANSA).