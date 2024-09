Recursos do Fnac contribuem para sustentabilidade econômica das aéreas, diz presidente da Abear

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 20:57 Para compartilhar:

A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, avalia que a liberação de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac) contribui para a sustentabilidade econômica das companhias aéreas, que desde o ano passado passam por um cenário mais desafiador. Monteiro participou da cerimônia no Palácio do Planalto que marcou a sanção do presidente Lula ao Projeto de Lei nº 1.829/2019, que moderniza a Lei Geral do Turismo.

A nova lei também prevê que os recursos do Fnac poderão ser utilizados em iniciativas voltadas à produção de combustíveis sustentáveis de aviação, o que “é muito positivo para o setor”, destacou a executiva. “A redução das emissões de CO2 é uma das principais bandeiras do modal aéreo”, completou.

Na cerimônia, o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a ampla construção coletiva que envolveu governo federal, deputados, senadores e o trade turístico. Para ele, a lei ajudará a converter todo o potencial turístico do Brasil em crescimento econômico, renda e inclusão.

“Também contempla o aumento da conectividade aérea, com as empresas aéreas podendo renovar a frota e expandir o número de localidades atendidas para que mais brasileiros e estrangeiros voem”, disse.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também ressaltou a importância da liberação de recursos do Fnac para o setor aéreo. “Essa matéria foi aprovada para que a gente possa, mais do que nunca, ter um tratamento estratégico sobre o turismo. A liberação do Fnac vai fortalecer as empresas aéreas brasileiras”, finalizou.