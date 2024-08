Recurso da Romênia muda pódio do solo da ginástica artística e EUA perde medalha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 14:36 Para compartilhar:

Houve uma alteração no pódio do solo da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris, isso depois que as atletas receberam a medalha.

O fato é que a Federação Romena de Ginástica entrou com um recurso para conquistar o bronze e saiu vitoriosa.

Com a mudança, a ginasta americana Jordan Chiles perdeu a terceira colocação e Ana Maria Barbosu entrou para o pódio. Ela ficou com o bronze, enquanto Sabrina Voinea, também da Romênia, terminou a competição na 4ª posição.

A americana Jordan Chiles teve sua medalha retirada e encerrou em quinto lugar.

Em comunicado divulgado, a Corte Arbitral do Esporte determinou que a equipe dos Estados Unidos solicitou um recurso para aumentar a nota de sua atleta depois do tempo regulamentar durante a final de solo.

Naquele momento da decisão Ana Maria Barbosu estava comemorando, quando viu que havia perdido o bronze para a americana.

Jordan Chiles

Após a decisão, Chiles, em seu perfil no Instagram, postou que vai sair das redes sociais.

“Estou aproveitando esse momento para me retirar das redes sociais pela minha saúde mental. Obrigado.”