Recuperados de problemas, Giuliano e Roni projetam confronto entre Corinthians e Inter

Recuperados de problemas, a dupla de meias Giuliano e Roni estão à disposição do técnico Vítor Pereira para a partida onde o Corinthians enfrenta o Internacional, neste domingo (4), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda assim, a tendência é que ambos os atletas iniciem apenas no banco de reservas da Neo Química Arena, casa corintiana, que receberá o jogo.

Giuliano passou por um problema de bronquite, que o tirou dos dois últimos compromissos, contra Fluminense, pela Copa do Brasil, e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

O atleta reconhece que precisa evoluir fisicamente, mas garante que está totalmente recuperado do problema de saúde.

– Sempre bom estar de volta para fazer o que mais amo na vida,que é praticar futebol, completamente recuperado do probleminha pulmonar que tive. Fisicamente preciso de um pouco mais de tempo, mas nesse período que fiquei fora consegui treinar individualmente, melhorar algumas coisas que precisava. O mais importante é poder estar somando e poder estar fazendo parte da equipe em um momento importante da competição. Então, estou feliz de estar de volta – disse o camisa 11 do Timão.

Já Roni ficou de molho um pouco mais de tempo e, além dos duelos contra o Flu e o BragaBul, também ficou fora dos relacionados da derrota corintiana para o Fortaleza, há duas rodadas do Brasileiro. O camisa 29 estava sofrendo com dores no joelho, mas não teve lesão constatada.

Recuperado, o meia está ok para voltar a servir o Corinthians.

– Melhorei muito. Infelizmente acabei sentindo dores no joelho, mas agora estou de volta, 100% recuperado. Trabalhei forte esse tempo aí, e espero voltar super bem para ajudar o clube – garantiu Roni.

DUELO IMPORTANTE

Corinthians e Internacional brigam pela quarta colocação do Campeonato Brasileiro, que fecha o G4 da competição. Os dois times possuem a mesma pontuação atualmente (42 pontos), mas o Timão fecha o grupo que, neste momento, se classificaria diretamente à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, por ter uma vitória a mais.

Giuliano é ex-jogador do Colorado, onde conquistou a Libertadores, em 2010, mas também é um grande conhecedor do Corinthians, equipe que defende desde o ano passado. Para o jogador, a partida será difícil, mas o Timão tem total condições de fazer valer o ‘fator casa’.

– É um jogo dificílimo, confronto direto, equipe com a mesma pontuação da nossa, um pouco atrás da gente, então é ter concentração no jogo, sabe que é um jogo difícil, mas saber que estamos em um bom momento, viemos de uma boa vitória jogando em casa com o apoio do torcedor, onde somos muito fortes. Então, o intuito é que a gente faça um grande jogo, consiga vencer e se aproximar das primeiras posições – trouxe o meia.

Mesmo não tendo passado pelo Inter, Roni reconhece a qualidade do rival, mas entende que o Timão pode fazer um grande jogo e sair vitorioso.

– A gente sabe que o time do Inter é um bom time. Ter a cabeça boa e no lugar. Trabalhamos a semana inteira bem para chegar amanhã e fazer um grande jogo – destacou a prata da casa corintiana.

Roni chegou a ficar à disposição na classificação corintiana à semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, há três semanas. Porém, o meia ficou somente no banco de reservas. Nos dias que se seguiram o atleta registrou as dores no joelho.

