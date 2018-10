Recuperados, Cazares e Ricardo Oliveira devem voltar ao Atlético-MG no domingo

O lateral-direito Patric, o meia equatoriano Cazares e o atacante Ricardo Oliveira devem ser as novidades da escalação do Atlético-MG para o jogo com o América-MG, domingo, às 19 horas, no Independência, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cazares e Ricardo Oliveira, recuperados de fadiga muscular, treinaram normalmente. Os jogadores ficaram de fora na derrota, por 1 a 0, diante da Chapecoense, em Santa Catarina na última rodada. Porém, treinaram normalmente nesta terça-feira na Cidade do Galo, indicando que poderão ser aproveitados pelo técnico Thiago Larghi.

Patric será o substituto do titular Emerson, que está na seleção brasileira sub-20. “Coincidência ou não, novamente uma oportunidade contra o América, como foi no primeiro turno. Será mais um grande clássico, mais um grande jogo, e espero corresponder à altura como sempre correspondi. É uma semana boa para se aperfeiçoar, crescer e retomar a confiança diante de um clássico”, disse o lateral-direito em entrevista coletiva.

Nesta terça-feira, o goleiro Victor, o volante Elias, o lateral-esquerdo Fábio Santos, o volante Zé Welison e o zagueiro Leonardo Silva fizeram atividades físicas na academia, enquanto os demais participaram de trabalhos técnicos e táticos no campo 1 da Cidade do Galo. Nenhum deles, porém, preocupa para o confronto do fim de semana.

O Atlético-MG é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, seis atrás do Grêmio. Mesma vantagem que o time mineiro tem sobre o Santos, que está na sétima posição. Se as chances de título são remotas, a possibilidade de conquista de uma vaga na Copa Libertadores de 2019 é razoável.