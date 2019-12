Recuperado, zagueiro Laporte do City está perto de voltar aos gramados

O zagueiro francês do Manchester City, Aymeric Laporte, que sofreu uma contusão séria no joelho direito no final de agosto, poderá se juntar ao elenco nos próximos dias, segundo o técnico Pep Guardiola nesta terça-feira.

“Ele está melhor”, disse Guardiola, sobre o zagueiro central de 25 anos em entrevista coletiva na terça-feira. “Acho que em uma semana ou talvez 10 dias ele poderá voltar e começar a treinar conosco”, acrescentou o técnico dos Citizens.

“Ele está treinando sozinho, mas já está em campo e acho que sim, é o fim (de sua recuperação)”, afirmou o catalão sem dar detalhes sobre uma data para a volta do atleta.

Seu retorno é aguardado ansiosamente na defesa do City, um setor que ficou enfraquecido desde sua lesão em 31 de agosto. Sua ausência, somada ao desfalque de John Stones, muitas vezes obrigou Guardiola a escalar seu meia Fernandinho na zaga central, devido à falta de um especialista na posição.

O Manchester City, atual bicampeão inglês, é o terceiro colocado na Premier League depois de 20 rodadas, a 14 pontos do líder Liverpool.

