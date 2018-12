Recuperado, Sergi Roberto treina na reapresentação do Barcelona após o Natal

A participação sem restrições do meio-campista Sergi Roberto foi a principal novidade do treinamento do Barcelona neste domingo. Após uma semana de folga para os festejos natalinos, os jogadores retomaram as atividades visando a sequência do Campeonato Espanhol, com a participação do polivalente atleta, que também costuma atuar na lateral direita.

Sergi Roberto sofreu lesão muscular na perna direita durante o empate do Barcelona por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, em 24 de novembro, quando precisou ser substituído no intervalo pelo técnico Ernesto Valverde, que então promoveu a entrada de Rafinha Alcântara.

O meio-campista até já havia participado de algumas atividades no Barcelona em semanas recentes, mas o trabalho deste domingo foi o primeiro completo de Sergi Roberto, o que dá esperanças de que ele possa ser utilizado no próximo compromisso do time no Espanhol, em 6 de janeiro, contra o Getafe.

Outra novidade do treinamento do Barcelona foi o defensor francês Samuel Umtiti, que ainda recupera de uma lesão no joelho e fez trabalhos específicos no ginásio do CT do clube. E o zagueiro colombiano Jeison Murillo, recém-contratado junto ao Valencia, também participou da atividade.

Os jogadores receberam uma semana de folga após o triunfo por 2 a 0 sobre o Celta de Vigo, no dia 22. Mas nem todos estiveram presentes na reapresentação deste domingo, pois os sul-americanos do elenco – Lionel Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Arthur e Malcom estão liberados até 2 de janeiro, assim como Munir.