Recuperado de lesão, Rossi é testado por Luxemburgo entre os titulares no Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo testou o atacante Rossi entre os titulares no treinamento desta sexta-feira. O jogador está recuperado de uma apendicite e deve ser a novidade na escalação do Vasco no duelo diante do Cruzeiro, neste domingo, às 19 horas, no Mineirão, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fora por cerca de um mês, Rossi voltou aos gramados na última vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em São Januário. O atacante saiu do banco e foi importante no triunfo. Neste domingo, a tendência é de que volte a ser titular.

Luxemburgo sacou o volante Andrey para a entrada de Rossi no treinamento desta sexta no CT do Almirante. O atacante terá a companhia dos jovens Talles e Marrony no ataque, destaques contra o São Paulo. O elenco fará mais uma atividade no sábado.

O zagueiro Leandro Castán e o lateral-esquerdo Henrique não poderão ser utilizados, pois cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Durante a atividade nesta sexta, Danilo Barcelos ocupou a vaga aberta no setor esquerdo e Werley, escalado como titular, é o mais cotado para atuar na zaga na capital mineira. Ricardo, que recupera de torção no tornozelo e faz tratamento, corre por fora.

NOVO AMBIENTE – O goleiro Fernando Miguel exaltou o ambiente no clube após a vitória consistente sobre o São Paulo na última partida. O jogador afirmou que o triunfo permite que a equipe possa almejar objetivos maiores na competição e deixar o pensamento na zona de rebaixamento de vez para trás.

“Agora a gente já consegue olhar mais para cima. Quando o professor chegou estávamos completamente afundados na zona de rebaixamento e conseguimos mudar esse panorama com muito trabalho e dedicação. Pelas partidas que estamos fazendo, mostramos que estamos em evolução. Queremos passar para os dez primeiros e depois ir passo a passo”, avaliou o goleiro em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Fernando Miguel garantiu que a equipe não mudará sua forma de atuar por enfrentar o Cruzeiro fora de seus domínios. A ideia é que o time mantenha a postura de quando atua em São Januário e dê continuidade à evolução na temporada.

“O Vanderlei tem pregado de jogar da mesma forma dentro ou fora de São Januário. Temos segurança do que temos feito e esperamos evoluir cada vez mais para oferecer opções aos atacantes. São duas equipes gigantes, mas vamos confiantes”, completou.