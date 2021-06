Recuperado de lesão, Matheus Frizzo treina com bola e volta à rotina no Botafogo Meio-campista teve uma gastroenterite aguda e não entrava em campo desde o Campeonato Carioca; Kayque inicia transição

Marcelo Chamusca ganhou um “reforço caseiro” para a sequência do Botafogo visando a temporada. Recuperado de um problema físico, Matheus Frizzo treinou normalmente nesta quarta-feira, na primeira atividade realizada pelo elenco no CT da Saferj, e voltará a ficar à disposição para os compromissos do Alvinegro.

O meio-campista teve um quadro de gastroenterite aguda antes do duelo diante do Vila Nova, na estreia da Série B, e, desde então, não apareceu nas relações do Botafogo. A última vez que entrou em campo foi contra o Vasco, pela final da Taça Rio, no Campeonato Carioca.

Frizzo treinou normalmente com bola, participou das atividades e a tendência é que esteja disponível para jogar contra o Remo, no próximo domingo, pela 3ª rodada do Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira.

Kayque, que teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita no mês passado, iniciou o processo de transição e foi ao gramado para fazer atividades leves, ainda sem estar totalmente envolvido com o grupo.

Outro meio-campista que passa por problemas físicos, Pedro Castro, com um incômodo na panturrilha, fez trabalhos com bola, mas também ficou separado do grupo durante boa parte da atividade. O camisa 33 ainda é dúvida para enfrentar o Remo.

